美股重點新聞摘要2023年12月08日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：博通 (AVGO-US)、Lululemon(LULU-US)

日本 Q3 GDP 修正值

印度央行決策

台灣 11 月貿易收支、進出口年增率

美國 11 月非農就業人口變動

美國 12 月密大消費者信心指數

彭博：特斯拉 Dojo 超級電腦專案負責人辭職 原蘋果高層接手

《彭博》週四 (7 日) 報導，消息人士指出，特斯拉「Dojo」超級電腦專案負責人 Ganesh Venkataramanan 已於 11 月離職，這對特斯拉自動駕駛部門帶來一大打擊。繼續閱讀...

華爾街歡呼 AI 模型 Gemini 到來 Alphabet 飆逾 5%

Google 母公司 Alphabet 周四 (7 日) 盤中股價大漲 5%，華爾街替其最新款人工智慧 (AI) 模型 Gemini 的推出歡呼雀躍，認為該模型有可能幫助 Google 縮小與微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI 競爭差距。

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人工智慧熱潮後 晶片市場動盪恐帶來威脅

今年人工智慧 (AI) 股票的狂熱掩蓋半導體市場的裂痕。除對輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等公司的熱情之外，投資人的看法喜憂參半。繼續閱讀...

