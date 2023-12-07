健身器材迎旺季 喬山、岱宇11月營收登今年最高

健身器材廠迎來產業旺季，喬山 (1736-TW)、岱宇 (1598-TW)11 月營收同步雙增，均創今年以來新高。喬山 11 月營收 37.51 億元，月增 11.03%、年增 0.4%；岱宇 11 月營收 8.56 億元，月增 22.98%、年增 1.83%。

喬山不只單月營收登高，前 11 月營收 324.96 億元也寫新猷，年增 11.71%。公司說明，11 月營收以拉丁美洲及法國區最為亮眼，其中，拉丁美洲大型商用客戶的器材品項集中向喬山採購，該區域單月營收翻倍成長、法國區則是來自新客戶拉貨貢獻，累計前 11 月營收年增率也超過三成。

第四季為健身器材最旺的一季，喬山 12 月營收將持續往上攀升。此外，喬山目前在全球商用健身器材市佔率約 25%，明年計畫再推出商用及家用多項新產品，穩健的往商用市佔率 50% 邁進。

喬山表示，日前甫公布 2023 年台灣最佳國際品牌價值榜單，公司透過先進的軟硬整合、優化個人使用體驗、產品品牌形象深植人心，連續 18 年榮獲 25 大國際品牌殊榮，在本年度拿下第 17 名，品牌價值為 2.14 億美元。

岱宇 (1598-TW) 受惠全球健身器材市場回溫，以及黑色星期五購物節帶動集團旗下各品牌銷售熱烈，11 月營收 8.56 億元，月增 22.98%、年增 1.83%；前 11 月營收 69.68 億元，年增 9.13%。

岱宇指出，全球家用健身器材庫存去化完成，加上集團旗下 SOLE 品牌的明星產品在今年初大改款，深受全球通路經銷商與消費者好評，帶動 SOLE 品牌部門單月營收較去年同期大幅成長 3 成以上。

此外，岱宇旗下拳擊格鬥品牌 UFC 訓練設備產品今年打進美國大型零售商 Walmart、英國 Costco 與 Decathlon 等大型通路商，11 月在新產品與新通路的加持下，推升合併營收創下今年以來新高。

另外電動輔助自行車業務方面，岱宇除了原有的代組裝業務外，自有品牌電輔車預計今年底台中大甲廠完工後開始生產，並利用現有的通路資源於明年上半年開始進行第一波銷售。