台達電前進COP28聯合國氣候會議 分享碳定價與淨零建築經驗

台達電 (2308-TW) 宣布將參與第 28 屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約國大會 (COP28)，「氣候投資」為大會聚焦重點之一，台達電也將攜手國際工商組織、氣候意見領袖，於官方談判區 (Blue Zone) 舉辦周邊會議，發表內部碳定價如何結合管理機制幫助企業減排。

此外，台達電今年也首次與聯合國環境總署 (UNEP) 主導的全球建築與營建聯盟 (Global Alliance of Building and Construction) 共同籌辦會議，於談判區的「建築館 (Building Pavilion)」，分享淨零建築與社會培力。

台達電品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊表示，面對氣候危機，全球亟欲降低碳排，但長期存在脫碳成本高、轉型困難等挑戰，台達電長期在 COP 大會中分享應對氣候變遷的科技解方，今年在這個基礎上更提出達成淨零目標時不能或缺的碳定價管理工具。

郭珊珊進一步指出，台達電透過長期節能減碳，將「碳排有價」觀念在內部札根，並逐步發展為具體行動，到 2021 年結合管理機制落實於全球營運，以持續促進組織減碳及低碳創新。

身為聯合國氣候變化綱要公約正式觀察員的台達基金會，今年再度取得在藍區舉辦周邊會議的資格，與擁有 25 萬企業會員的印度工商聯合會 (FICCI) 和德國碳交易協會 (German Carbon Trading Association) 合作。

台達電以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享內部碳定價的推動經驗，透過優化碳管理機制，持續朝淨零邁步。同時，將和國際產官單位共同探討如何利用創新金融方法，驅動低碳能源與技術發展。

COP28 於阿拉伯聯合大公國杜拜召開，除了將進行《巴黎協定》後首次「全球盤點 (Global Stocktake)」，檢視各締約方國家自主貢獻 (NDC) 的落實進度，更將聚焦加速潔淨能源轉型、動員氣候行動資金等議題。今年也是台達電連續第 16 度實地參與聯合國氣候峰會，在藍區籌辦及參與共 4 個場次、1 個展位，邀集集團來自台灣、中國大陸、東南亞、歐洲的主管參與分享或與意見領袖深入交流。