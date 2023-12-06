IATA：2024年航空業旅客和營收將創新高 但仍受限資金成本和運力

國際航空運輸協會 (IATA) 周三 (6 日) 表示，航空公司預計 2024 年旅客人數和收入將創歷史新高，但仍將受到高資本成本和運力不足的限制。

IATA 預計 2024 年該產業淨利將達到 257 億美元，淨利率為 2.7%，較今年上修後的 233 億美元淨利和 2.6% 淨利率略有改善。

2024 年總收入預計將年增 7.6%，達到創紀錄的 9640 億美元。預計 2024 年將有約 47 億人出行，超過 2019 年疫情前 45 億的水平。

隨著北美、中東和歐洲疫後旅遊需求的蓬勃發展，航空業已基本從新冠疫情期間所遭受前所未有的打擊中恢復過來，當時周圍大多數國家的飛機停飛，並很長一段時間出國旅遊。

IATA 總幹事沃爾許 (Willie Walsh) 在聲明中表示，在近年來遭受重大損失後，預計 2024 年獲利將趨於穩定，這是「對航空業韌性的致敬」。

他說，「恢復速度非常快；然而，這場疫情似乎也導致航空業損失約 4 年的成長。」「從 2024 年開始，我們可以預期客運和貨運將出現更正常的成長模式。」

英德旅遊集團 Tui 周三發布的全年業績顯示，疫情後消費需求的復甦明顯。其息稅前基本利潤 (EBIT) 成長了 139%；並預測 2024 年 EBIT 將年增 25%，推動其股價飆升。

針對 Tui 的結果，Jefferies 分析師在周三的研究報告中表示，市場焦點將集中在 2024 年的財測，「這意味著來自歐洲的國際旅行前景樂觀。」

IATA 數據顯示，2024 年航空業營運獲利預計將達到 493 億美元，高於 2023 年的 407 億美元。

然而，該機構估計，由於各國央行在過去兩年收緊貨幣政策以對抗通貨膨脹，利率大幅上升，這兩年的投資資本回報率將落後於資本成本 4 個百分點。

沃爾許表示，必須「正確看待該產業的獲利前景」，雖然復甦令人印象深刻，但 2.7% 的淨利率仍然「遠低於幾乎任何其他產業的投資者所能接受的水平」。

他說，「當然，許多航空公司的表現比平均水平要好，但也有許多航空公司正在苦苦掙扎。但事實告訴我們：平均而言，航空公司只會從每位乘客身上賺到 5.45 美元。」

他強調，「這雖足以在倫敦星巴克買一杯最便宜的『特級拿鐵』。但對於一個占 GDP 3.5%、305 萬人直接謀生的全球關鍵產業來說，建立一個能夠抵禦衝擊的未來還遠遠不夠。」

沃爾許補充說，雖然航空公司總是會「激烈」地爭奪客戶，但它們仍然「背負著繁重的監管、碎片化、高昂的基礎設施成本和寡頭壟斷的供應鏈負擔」。