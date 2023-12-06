交易所「錢包化」！OKX為何跑在前頭？商務官：看好兩大牛市催化劑

交易所做錢包，是今年的一大趨勢！身為前三大交易所的 OKX，為何能排在前頭？首席商務官又是如何看待明年市場趨勢？

打造人人可進入的「大入口」！OKX 為何早早就佈局錢包？

交易所做錢包，是今年的一大趨勢，目前名列全球前三大交易所的 OKX，是最早投入的業者之一。

OKX 全球首席商務官 Lennix 在「2023 Meet Taipei 創新創業嘉年華」受訪談到，現在市面上錢包、交易所等基礎建設非常多，相較之下應用還是很少，主要原因是「真的太不好用」，鏈跟鏈之間資產的轉換、交易等，不僅複雜、不安全，成本還很高。

Lennix 認為，產業發展到最後，一定會出現一個類似入口的東西，可以一次處理所有 Web3 的技術問題，包括鏈跟鏈之間資產的轉換、交易等，錢包有潛力成為這個入口。

OKX 全球首席商務官 Lennix 認為，產業發展到最後，一定會出現一個類似入口的東西，可以一次處理所有 Web3 的技術問題，包括鏈跟鏈之間資產的轉換、交易等。(圖: OKX 提供)

OKX 交易所今年已經滿六歲，全球員工數約有 3,800 人、擁有超過 5,000 萬名用戶，是全球前三大的交易所。

最初決定要做錢包，是因為相信未來會是一個多鏈的生態，會出現很多不同的擴充與套件，「在如此複雜的狀態下，真的去使用 web3 的用戶肯定會非常少。」，而錢包就會是解方之一。

OKX 交易本身，所是 CeFi（中心化金融）業務的核心產品，而 Web3 錢包是 DeFi（去中心化金融）業務的核心產品，為了要讓 Web2 用戶能更好的過渡到 Web3 世界，Lennix 表示，OKX 計劃成為串接 Web1、Web2 、Web3 世界的重要工具，讓 OKX 錢包可以成為用戶，穿梭於各個網路世界的入口。

牛市要來了！這兩大催化劑是關鍵

比特幣價格在 11 月 30 日，一度飆升到 3.8 萬美元的高點，很多人都認為明年即將迎來牛市，Lennix 觀察，明年確實有兩大事件，可能對市場造成向上成長的刺激。

首先是比特幣現貨 ETF，Lennix 表示明（2024）年一月份，各家金融巨頭申請的比特幣現貨 ETF，會有很大的機會通過申請，這勢必會先帶起一波市場看好的情緒。

第二點，就是明年 5 月會出現比特幣減半。

雖然減半的行情和牛市之間，是否有直接相關還不好說，但卻是對市場整體的氣氛也是有好處的。總體來說，比特幣供應量減少，礦工成本提高，不管是從投資者心理或是經濟學的角度來看，對於比特幣的幣價都不會太差。

至於是否會出現一個比特幣漲到 10 萬美金的大牛市，就要看美國股市、政策等強相關的影響。總體來說，Lennix 認為明年年底，應該有機會看到一個非常不錯的市場。

新聞來源：https://web3plus.bnext.com.tw/article/1954