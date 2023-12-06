〈台幣〉31.5元心理關卡橫盤測試 高低價差不到5分

新台幣今 (6) 日持續陷入震盪，早盤以貶值 3.7 分開出後，開盤 1 小時一度轉升，在 31.5 元心理大關來回測試，高低價差不到 5 分，不過，台股加權指數仍先行展現反攻力道，盤中一度漲超過百點，法人看好，股市資金動能仍有續航力。

新台幣今日以 31.53 元、貶值 3.7 分開出，最低見到 31.535 元，不過，上午 10 點過後一度升值至 31.49 元，顯示目前匯市處於橫盤狹幅震盪，高低價差僅 4.5 分。

由於美元指數反彈 0.23%，主要亞幣持續陷入震盪整理，盤中以韓元和泰銖表現相對強勢，均升值逾 0.1%，星元、港幣、日圓和新台幣處平盤附近，人民幣貶逾 0.1%。

中央銀行外匯局局長蔡炯民證實，11 月有進場調節匯市，以維持秩序和匯率穩定；蔡炯民強調，外資匯進來就是買超股市，儘管資金的移動和持續性不容易從短短 1-2 個月數據來判斷，但的確「資金有這樣的移動方向」。

法人分析，美國 10 月職位空缺數降至 2021 年初以來新低，遠低市場預期，凸顯就業市場可能正在逐漸降溫，而美國 10 年期公債殖利率回落至 4.2%、美國 10 月個人消費支出物價 (PCE) 指數年增 3%，低於市場預期，加上油價回落，通膨明顯降溫，因此，市場幾乎多預期聯準會 (Fed)12 月將繼續停止升息，有利股市資金動能。