國銀歐美商辦踩雷 曝險逾1400億 金管會：已納海外金檢

近期公股銀行爆出歐美商辦授信可能踩雷，金管會主委黃天牧今 (6) 日赴立法院財委會備詢，立委林德福關切本國銀行歐美商辦的曝險問題，是否牽連到四家行庫，黃天牧坦言確實有出現逾放，但金管會已有掌握，除了發函請銀行注意風險管理，海外金檢也納入檢查。

黃天牧說明，目前國銀歐美商辦曝險約有 1400 多億元，但只是在一般授信管理，主要因美國聯準會升息、加上疫情後對辦公大樓需求降低，銀行都已經有足夠管理。

黃天牧說，美國升息對歐美不動產商辦持有人的還本付息確實造成影響，金管會 6、7 月已對此掌握，也發函銀行注意風險管理，同時海外金檢納入檢查重點，目前來看沒有弊案。

對於外資終止連 4 月淨匯出，11 月淨匯入約 3500 億元，創史上單月新高，黃天牧指出，隨著美國通膨降溫、美債殖利率下滑，外資相信台股基本面良好、殖利率佳，是大舉匯入的主因，不過，資金投資股市會逐利而居，因此會隨時間進行調整。

黃天牧進一步指出，除了熱錢流入外，本土資金對台股也發揮一定的動能，尤其是很多散戶對台股很有興趣，外資持股市值占 4 成左右，但平常交易量僅占 3 成，因此，內資也很重要。

展望台股後市，黃天牧會前受訪時表示，他今年 1 月在金管會新春記者會上提出 8 字期許，「展現韌性、穩健前行」，目前仍是同樣看法未改變。