AI浪潮風生水起 微軟是其中最大贏家

ChatGPT 發表一年後，生成式人工智慧 (AI) 即將為整個軟體業帶來可觀收入。

標普全球市場情報公司預計，AI 軟體市場規模 2023 年將達到 39 億美元，年複合成長率為 58%；到 2028 年將達到 390 億美元。這些收益將有部分流向亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、Adobe (ADBE-US)、Salesforce (CRM-US) 和甲骨文 (ORCL-US)。不過，有一家軟體公司獨立於上述人工智慧範疇，那就是微軟 (MSFT-US)。

輝達 (NVDA-US) 可能是「AI 受惠者名單」第一名，而微軟顯然是第二名，因為它為 AI 時代帶來了一套獨特的資產。

首先，微軟雲端計算業務 Azure 成長速度快於主要競爭對手谷歌雲端和亞馬遜網路服務 (AWS)。同時，與其他需要購買雲端儲備來執行 AI 工作的軟體公司相比，Azure 讓微軟具有成本優勢。

Azure 第 3 季營入成長 29%，其中 3% 來自 AI 專案。麥格理分析師哈夫邁耶 (Frederick Havemeyer) 估計，Azure 當季 AI 相關收入為 3.88 億美元。按年計算，微軟 AI 收入已達 20 億美元。

其次是 OpenAI。這家新創企業在 2022 年 11 月推出的聊天機器人 ChatGPT 震驚全球，並且引發生成式 AI 熱潮。微軟已向 OpenAI 投資 130 億美元，持有 49% 的股份。經由這種關係，微軟可以取得 OpenAI 的 GPT 大型語言模型 (LLM) 和相關軟體。

此外，微軟還擁有另一項其他公司無法比擬的資產。憑藉 Office 生產力套件、Windows 操作系統和 Teams 通訊套件，微軟在數億知識工作者日常生活中發揮著不可或缺的作用。微軟還透過 GitHub 部門在軟體開發人群中扮演同樣重要的角色。