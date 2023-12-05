台泥低碳混凝土新品告捷 發表首月全台再添6客戶

台泥 (1101-TW) 低碳混凝土新品告捷，發表後除了富邦建設產險總部大樓與忠泰建設新竹低碳樂活生活圈立即簽約使用，1 個月來快速獲得北中南 6 家建商與營造商響應，旗下建案主要結構都將使用減碳量高的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土。

台泥董事長張安平強調，台泥低碳產品所有性能強度跟現在傳統水泥相比，絕對只有好不會壞，減碳不減強度，所以對建築業來講，並沒有增加負擔。

此次台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土新增 6 家建商採用，包括新竹坤山建設光楹營造、台中惠國建設富盈營造、高雄仰德建設正德建設、台南北揚建設、聯太地產、宸揚建設等。

台泥企業團旗下低碳建材、綠色能源事業體部門，也將攜手於 12/7-10 台北國際建材展推出「低碳新能源整合方案」，為客戶提供從設計建造、完工營運到建築生命週期結束的完整配套與碳知識服務。

行政院公共工程委員會宣布 2024 年起所有政府公共工程採購全面要求揭露碳排強度後，台泥評估，未來能出具第三方驗證報告以及政府相關認證的低碳建材，將成為提升營建工程碳競爭力的利器。

以一棟建築物生命週期來看，水泥及混凝土碳排就佔 20%，在公共工程生命週期中，水泥及混凝土碳排佔比更超過 50%，行政院公共工程委員會日前已宣布，明年起公共工程採購全面要求揭露碳排強度。

按規劃，所有政府電子採購網，都將新增「減碳」欄位，強制部會填寫新建工程預估碳含量（蘊含碳），若沒填就無法完成採購程序，碳將是營建產業不可迴避的課題。