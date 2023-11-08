台泥忠泰竹東開發案簽約 2025年預售總銷金額估90億元

台泥 (1101-TW) 今 (8) 日與忠泰建設正式簽約，雙方宣布將於台泥新竹縣竹東鎮舊廠 6508 坪土地共同合建開發，預計建物面積為 2.5 萬坪，總銷金額預估達 90 億元，規劃於 2025 年動工預售、2028 年完工。

此開發案也將採用全台灣最低碳混凝「台泥 Total Climate 系列石灰石水泥混凝土」，初估可達到混凝土用量減碳 34%。台泥總經理程耀輝指出，希望攜手忠泰，共同打造結合低碳建材的新世代低碳樂居生活圈。

忠泰建設總經理瞿世泉則說明，該案將鎖定竹科、首購族群，目前細節還在規劃，也尚未申請建照，但因有 2 塊基地，後續將分期推出，而目前當地行情每坪約落在 32-35 萬元區間。

戴德梁行不動產估價師事務所長楊長達表示，新竹科學園區帶動剛性住宅需求，使得新竹房價一路飆漲，屬於蛋白區的竹東，因有 68 號快速道路，到竹科僅 25 分鐘車程，且房價較新竹市區、竹北低約 3 成，成為不少竹科首購族的首選。

此外，台泥忠泰竹東開發案也緊鄰新竹縣政府規劃的「竹東客家文化大禾埕」計畫，當中包含音樂文創埕、竹東轉運站、竹東鎮綜合行政中心等。其中，竹東轉運站結構體已經完成，新竹市府也規劃在竹東轉運站與竹北高鐵站設置對開快線，將與竹北高鐵成為新竹縣交通雙核心。