〈台股盤前〉權值股壓力山大 中小型股將挑台股人氣大樑

台北股市在 4 日早盤集中市場及 OTC 指數過高後拉回，權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 收黑，大盤收跌 16.87 點或 0.1%，收盤指數報 17421.18 點，成交值 3296.2 億元；在台股 11 月初以來已上漲逾 8.6% 後，市場專家指出，台股目前在指數過高後所遭遇壓力大，但大盤仍將維持高檔振盪向前，但要注意類股輪動快速的變化。

同時，在市場傳出台積電 2024 年的資本支出規劃可能縮減，今天個股的走勢也值得留意。

就美股 4 日收盤指數來看，美股歷經 4 周的上漲之後收黑，主要指數表現：美股道瓊指數下跌 41.06 點，或 0.11%，收 36,204.44 點。那斯達克指數下跌 119.54 點，或 0.84%，收 14,185.49 點。標普 500 指數下跌 24.85 點，或 0.54%，收 4,569.78 點。費城半導體指數下跌 44.82 點，或 1.20%，收 3,693.44 點。NYSE FANG + 指數下跌 107.37 點，或 1.31%，收 8,103.36 點。

其中，輝達 (NVDA-US) 挫跌 2.68% 至每股 455.10 美元，較歷史高點回落近 10%。特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.36% 至每股 235.58 美元台；積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.56%。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，並已引導出中小型個股輪動，如昨日大盤由面板、航運、機殼、IC 設計及 PCB、生技族群撐盤，可留意近最新的 11 月營收狀況，及目前 PC/NB 及手機及需求回溫帶動的個股，而在本波段主流在低位階且市況轉佳個股，目前觀察，台股即使拉回，拉回幅度也將不會太深。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超 91.73 億元。其中自營商賣超 33.91 億元，投信賣超 4.88 億元，外資及陸資賣超 52.94 億元。黃漢成也指出，今天外資如持續賣超台股，賣超標的也可能集中在大型股，值得觀察。

就市場新一波的主流類股，市場也看好手機相關、先進封測、AI 伺服器及相關零組件、及通訊網路等族群。