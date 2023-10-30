〈台泥新品發表會〉布局營建廢棄物處理 打造建築低碳新能源整合方案

台泥 (1101-TW) 除了推動低碳建材，也整合集團內的能源事業單位，打造建築低碳新能源整合方案，董事長張安平更透露，未來台泥還可協助處理建築拆除後的營建廢棄物。

張安平表示，現在營造業都用天文數字在處理拆除後的營建廢棄物，而且處理的並不到位，未來台泥希望把建築拆除後的預拌混凝土，全部可以回收再利用，減碳之餘也不會影響到強度品質。

以台泥的低碳新能源整合方案來看，在業主設計建造階規劃階段就會提供「低碳建築及工程碳排放試算系統」，初步以建案的樓地板面積，預估使用的水泥及混凝土量，計算出使用台泥低碳建材 (水泥 / 混凝土 / UHPC) 可以產生的減碳效果。

在施工階段，台泥每一批出貨單都會清楚標示「碳排數字」，業主可以隨時在「台泥產品履歷系統」中掌握碳排及原料來源資訊、相關檢驗報告及經國際驗證機構認可的證書。

在能源方案上，台泥則是目前國內唯一跨足綠色能源產業建材業者，能協助業主規劃建置 ON-SITE 太陽能自發自用，以及大樓光充儲低碳充電站、儲能 EnergyArk 等能源設備。

而在建物完工後，台泥也有城市微電網整合方案以及大樓儲能系統電力交易代操服務，且台泥還有自家再生能源案場超過 1.5 億度綠電可以轉供銷售，將提供低碳建築最完整的解決方案。