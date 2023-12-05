〈以哈戰爭〉以色列坦克向南挺進 地面戰火燒向整個加薩

以色列坦克向南挺進，地面戰火燒向整個加薩走廊，且國防部長 Yoav Gallant 在周一（4 日）表示，預計軍事行動將以目前強度持續至少兩個月。

據《法新社》報導，以軍大批坦克周一已進入加薩南部重鎮 Khan Younis 附近，並要求當地民眾儘快撤離。

以色列表示，正在為加薩平民劃定「安全區」，以最大程度減少對他們的傷害，但聯合國官員和加薩地帶的居民說，由於網路接入不完整，加上電力不穩，很難及時遵守這些指示。

另據巴勒斯坦官媒《瓦法社》報導，以色列周一空襲加薩走廊北部兩所收容流離失所者的學校，至少有 50 人喪命。

加薩走廊衛生部門的數據顯示，從 10 月 7 日以色列與哈瑪斯開戰以來，至少有 1 萬 5,899 名巴勒斯坦人死於以軍的空襲和砲擊。

Gallant 在周一表示，預計軍事行動將以目前強度持續至少兩個月。

英國前陸軍軍官 Richard Kemp 說，「以色列開始進攻哈瑪斯真正的要塞」，哈瑪斯在停戰期間加強了 Khan Younis 的防禦，準備了狙擊陣地、地雷、誘殺爆炸裝置等，「在 Khan Younis 的戰鬥可能比加薩城更難」。

Kemp 指出，哈瑪斯沒有在加薩地帶北部死戰，而是撤到 Khan Younis，「這裡可能是他們最後的陣地了。」

Kemp 說，為了躲避襲擊，大量加薩北部地區平民逃至南部。儘管以軍已經投放撤離傳單，但很多在人可能不會選擇離開。「這將給以軍帶來巨大挑戰，平民傷亡越大，以色列面臨的國際壓力就越大」。Kemp 說。