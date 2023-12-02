〈貴金屬盤後〉黃金期貨靠4股力量締造歷史新高 黃金交叉在望

黃金期貨周五 (1 日) 勁揚至每盎司 2089.70 美元，締造收盤歷史新高，且正邁向代表有望進一步上漲的「黃金交叉」，最主要原因是聯準會 (Fed) 主席鮑爾的演說，強化市場對美國已完成貨幣緊縮、且明年將開始降息的信心。

2 月交割的紐約黃金期貨收盤勁揚 32.50 美元或 1.6%，報每盎司 2089.70 美元，創收盤歷史新高紀錄，超越原本在 2020 年 8 月 6 日寫下的 2069.40 美元。

黃金期貨盤中最高曾漲到每盎司 2095.70 美元，也改寫曾在 2020 年 8 月 7 日創下的 2089.20 美元盤中紀錄。

黃金現貨價上漲 1.6%，報每盎司 2069.10 美元，本周共上漲 3.4%。

黃金現貨價盤中稍早觸及每盎司 2075.09 美元，改寫曾在 2020 年出現的 2072.49 美元盤中紀錄。

鮑爾演說

鮑爾周五重申 Fed 對未來決策「謹慎行事」的立場，並表示，Fed 此刻並未思考降息。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金多頭把焦點放在鮑爾對利率已處在限制性水準這件事上，這為降息即將到來的題材提供支撐，顯然沒把鮑爾對過早揣測降息的警告放在心上。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 3 月降息機率為 60%，較演說前的 50% 上升。

曾在美國鑄幣局任職、現為 IRA 美國貨幣準備資深策略師的 Edmund Moy 分析，美國在 11 月 14 日公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 持平後，開啟了黃金這波漲勢，因為市場認為這代表 Fed 已經「馴服通膨，升息可能已經結束，而且很可能比原先預期更早降息」。

降息代表美債殖利率走低，由於美債以美元計價，美債需求降低，自然代表美元需求下滑，這些都提振以美元計價的黃金。

交易最熱絡的黃金期貨周五就快觸及象徵多頭訊號的「黃金交叉」，也就是短期移動均價突破長期移動均價。黃金的 50 日移動均線周五為 1955.44 美元，而 200 日移動均線周五為 1955.51 美元。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示，雖然黃金當前的大漲有些過熱，但從「黃金交叉」和歷史高點的型態就像一個磁鐵，短期內可能看到金價進一步上漲。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 表示，全世界以其他貨幣計算的金價，之前早就創新高了，現在美元終於加入這場派對，可以想見市場上將出現另一波買盤，金價將在未來幾個月大幅上漲。

美元走軟、避險買盤

Spina 指出，不只是黃金創新高，美元對主要貨幣也正創下新低。

衡量美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 經過 11 月回檔後，今年迄今下跌 0.3%。Spina 說，美元的購買力現在相對受到更大侵蝕。

美元周五貶值 0.2%，10 年期美債殖利率降到兩個半月低點，都成為黃金當日的上漲動能。

DHF Capital 執行長 Bas Koojiman 表示，黃金上漲的另一股力量來自以哈停火結束、中東緊張局勢再起帶來的避險買盤。這助長了黃金過去兩個月來由美國利率押注帶動的上漲趨勢。

Gainsville Coins 首席市場分析師 Evertt Millman 說：「黃金出現耶誕行情，我認為能夠持續到年底。」

金價已超買？

然而，渣打銀行分析師 Suki Cooper 認為，金價可能已經進入超買領域，而且過去兩年來，黃金都有對貨幣政策預期過早定價的問題存在。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說，Fed 3 月降息的可能性將取決於多個經濟數據，包括 CPI 和非農就業。

他說：「考量到每日的相對強弱指標 (RSI) 仍保持在超買區域，黃金可能在上漲之前，先面臨技術性阻力。」

Gold Newsletter 的 Lundin 也警告，除非黃金能明確突破每盎司高於 2100 美元的新一波高原期，否則黃金漲到空前新高這件事本身，可能代表黃金出現「四重頂」型態，進而構成價格上漲的阻力。