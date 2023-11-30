〈貴金屬盤後〉市場押注Fed明年上半降息 黃金穩守近7個月高點

黃金期貨周三 (29 日) 在近 7 個月高點附近走勢堅挺，係因市場預期聯準會 (Fed) 明年上半年可能降息，提振了不孳息的黃金前景。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 0.3%，報每盎司 2067.1 美元。

黃金現貨價上漲 0.1%，報每盎司 2043.94 美元，是 5 月 5 日以來最高價。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 認為，下周金價可能出現一些回調，但總體而言，黃金這種橫盤整理後走高的動能在近期的未來應會持續下去。

「目前市場觀點是，Fed 已經完成升息循環，並將於 2024 年降息。如果數據支持或削弱此一論點，黃金市場就會出現相應的波動。」降息會抬升不孳息的黃金之需求。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預計 3 月降息的可能性為 48%，自周二約 35% 的預期比例升上來。

Fed 鷹派理事 Christopher Waller 周二表示，未來幾個月可能會降息。該評語激勵美元。美元指數在跌至 8 月 11 日以來的最低點後，周二上漲 0.1%。

基準 10 年期公債殖利率下跌也有利黃金，該殖利率預計創下 2021 年 7 月以來最大跌幅。

周四美政府將公布的個人消費支出 (PCE) 數據也是重中之重，因為那是 Fed 首選的通膨指標，其結果可窺探利率前景。

Sprott 資產管理公司資深投資組合經理 Ryan McIntyre 表示，除了近期經濟、利率和地緣政治擔憂之外，美國黃金投資者的注意力可能會轉向金融市場狀況。

其他貴金屬交易

白銀下跌 0.1%，至每盎司 24.99 美元；鉑金下跌 0.9%，至每盎司 931.20 美元；鈀金下跌 2.5%，至每盎司 1028.39 美元。