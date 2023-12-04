現貨黃金逼近2,150美元 飆上歷史新高

本周伊始，黃金市場迎來開門紅，國際黃金周一（4 日）早盤漲破每英兩 2,100 美元價位，利多是美國經濟數據疲軟提振，且聯準會（Fed）官員的發言讓投資人預期明年初可望降息。

亞洲周一早盤現貨黃金盤中飆漲 70 美元，逼近每英兩 2,150 美元關口，大漲逾 3%，刷新歷史紀錄。

拉長時間跨度，黃金盤整了三年，這是三年來第三次嘗試突破 2,100 美元關卡，終於突破了。

美國近期公布的一系列經濟數據，比經濟學家原估的還要疲軟，通膨壓力持續緩解，鞏固了市場對 Fed 已結束升息周期、明年開始降息的預期。

瑞銀等華爾街機構預料，Fed 降息，加上實質利率大幅下降，黃金在 2024 年和 2025 年可能會再創下新高。

與看漲黃金有關的金融商品購買強勁，無論是期貨還是黃金 ETF。過去一周，受樂觀看漲情緒帶動，未平倉合約在 2,000-2,500 美元的區間持續增加。

財經金融博客 Zerohedge 說，這意味著 Fed 面臨一個新的「老」問題：大規模逃離法定貨幣，並轉向安全的硬通貨，例如黃金。

如果 Fed 確實最快在明年 3 月降息，然後繼續實施更多量化寬鬆，這將不可避免地將不斷飆升的美國預算赤字和爆炸式的利息支付貨幣化，那麼所有資產將創下歷史新高，包括黃金、股票、石油。

此外，地緣政治擔憂最近提高了投資人對黃金的避險興趣，儘管中東衝突的風險似乎得到遏制，但不確定性仍繼續支撐金價。

