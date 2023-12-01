潤泰新：手中土地存量進度規劃入帳可延續到2031年

潤泰新 (9945-TW) 在 11 月獲國家住宅及都市更新中心評選爲台北市長安段公辦都更案最優申請人，預計將在明 (2024) 年 1 月簽約，潤泰新總經理李志宏今 (1) 日在法說會指出，對於此一公辦都更案預計將投入近 50 億元，預計可售金額達 110 億元，同時，以潤泰新手中目前的土地存量來看，人帳將延續到 2031 年。

潤泰新指出，潤泰新手中目前住宅除豪宅包括松濤苑及蛋黃區的「敦峰」之外，幾乎無餘屋，而其中松濤苑剩 8、9 戶，而「敦峰」已售出 80%，同時，未來傾向以產權較單純的公辦都更案為雙北市案源重點。

潤泰新指出，由國家住宅及都市更新中心擔任實施者，推動的「台北市中山區長安段二小段 596 地號等 5 筆土地都市更新案」，由潤泰新獲最優申請人。

目前潤泰新在手有七筆建案可供 2024 年推案，推估估，七案合計總銷金額至少 600 億元；簡滄圳指出，目前僅確定明年推出北士科住宅案，另外六案包括三重捷六、松江路、江子翠 E 區 B 案、江子翠環翠段案、南海路案、南港之星。

同時，潤泰新對整體營運策略上，已由過去具有市場口碑的住宅銷售，移轉一部分注意力到商場經營及商辦出租業務，尋求長期穩定租金收益；潤泰新指出，在台北市南港區玉成段的 27 樓商辦，爲與日本三菱地所結盟的商用不動產建案產品，已經完工，目前已準備招租中。

潤泰新 2023 年前三季稅後純益達 109.52 億元，較去年同期 142.24 億元減少 23%，每股純益達 3.67 元，低於去年同期 4.66 元。