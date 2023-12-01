ETF黑馬00713季配息0.84元 今年以來含息報酬逾4成

元大台灣高息低波 (00713-TW) 今年度第四次季配息公告出爐，本次預估配息 0.84 元，以今 (1) 日收盤價 49.65 元計算，單次殖利率約 1.69%，年化殖利率 6.76%，未來將在 12 月 14 日第二階段公告確定配息金額，此外，規模千億級元大 AAA 至 A 公司債 (00751B-TW) 也公告季配息 0.45 元，以今日收盤價 33.87 元計算，單次殖利率 1.32%，年化殖利率 5.31%。

00713、00751B 預計 12 月 18 日除息，想參與配息的投資人，最晚須在 12 月 15 日前買進並持有，配息發放日則在 2024 年 1 月 12 日。

截至 11 月 30 日，00713 今年以來含息報酬率為 41.5%，已超越 2021 年的 31.8%，是 2017 年掛牌以來報酬最佳年度。據元大投信官網揭露淨值組成，00713 淨值 49.55 元中包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金為 16.73 元，較 2022 年底的 2.32 元成長逾 7 倍，反映 00713 在控制投資組合波動風險下，所取得的報酬成果。

元大投信指出，00713 指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比進行評估，如 2022 年 12 月率先增持跌深高殖利率電子股，隨 2023 年上半年 AI 概念股飆漲，6 月中旬再於相對高檔位置獲利了結，並轉入低基期高股息個股，突顯 00713 所追求的高股息、低波動優勢。

根據證交所 10 月定期定額交易戶數排行榜，00713 總戶數今年以來增幅高達 522%，排名從 ETF 第 9 名攀升至第 5 名，交易戶數已超越定期定額第 1 名個股台積電，高息低波與定期換股優勢持續吸引存股族投入。

在債券價格反彈下，近期債券 ETF 展開填息行情，10 月除息的元大投資級公司債僅 12 個交易日完成填息，近三季除息均完成填息，顯示債市正進行築底。