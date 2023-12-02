八大行庫棄金融轉抱高息ETF 本周狂掃這檔逾2萬張

台股多頭延續，本周上漲 150.93 點、漲幅 0.87%，周線寫下連五紅，八大行庫旗下券商持續獲利了結，已連 7 天賣超台股，但仍青睞 ETF 族群，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW) 人氣最旺，累計近 5 個交易日被狂掃逾 2.1 萬張，而開發金 (2883-TW) 單周遭到八大行庫無情重砍 11.7 萬張。

觀察八大行庫旗下券商本周青睞的標的，根據玩股網統計，近 5 個交易日以來，買超冠軍為世界 (5347-TW) 23783 張；00919 買超 21826 張居次；元大滬深 300 正 2 以 14874 張位列第三；聯電 (2303-TW) 買超 13034 張居第四；第五為富邦恒生國企正 2 的 12738 張。

八大行庫買超第六至十名分別為元大美債 20 年 10555 張；國泰永續高股息 8147 張；國泰 20 年美債 6807 張；長榮航 (2618-TW) 6764 張；中信成長高股息 6277 張。從買超標的來看，顯示八大官股偏好 ETF，尤其是高股息類型，逐漸成為市場主流。

從八大行庫賣超情形來看，賣最多的是開發金，近 5 個交易日被倒貨 11 萬 7623 張；宏碁、華泰分別賣超 35260 張、11818 張；富邦 NASDAQ 反 1 賣超 8921 張；元大台灣 50 賣超 8414 張。

八大行庫賣超第六至十名分別為台積電 (2330-TW) 8332 張、元大金 7142 張、南亞科 6149 張、中信金 5686 張、華通 5627 張。由此可見，八大官股近期積極調節金融股部位，同時大砍台積電的持股，近 5 個交易日累計賣超 48 億元。

對於台股展望，PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕看好台股資金動能充沛，目前離今年高點 17463 點僅一步之遙，雖然短線可能須化解前波高點附近賣壓，不過，在歐美消費旺季、台灣選舉題材、法人作帳行情，以及第四季向來有作夢行情加持，搭配 NVIDIA 財報亮眼，年底前台股表現不看淡。

安聯投信台股團隊表示，若進一步檢視近期輪動題材，可發現，受惠於元月效應部分，電子股以上游業者的表現較佳，半導體、零組件皆受市場青睞；AI 股則因籌碼面調整，近期表現平平，但也常見逢低買進的長線投資者的布局。

傳產股方面，安聯投信台股團隊認為，近期美元指數走勢方向支撐食品股及營建股；其次，明年展望轉為成長的製鞋、紡織也多有表現。整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除了原有的趨勢股外，產業基期較低的類股可望有較好的表現。