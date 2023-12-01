ETF除息秀開跑！00921配息0.2元 最後買進日12/20

兆豐台灣產業龍頭存股等權重 ETF 基金 (00921-TW) 即將迎來第四季的配息，第一階段收益分配評價結果揭曉，配息金額 0.20 元，單次配息率 1.1%，年化配息率 4.4%，將於 12 月 21 日除息，最後買進日為 12 月 20 日，不過，實際配息金額將以 12 月 15 日第二階段公告結果為主。

兆豐龍頭等權重 ETF 基金研究團隊表示，美國聯準會升息有望步入尾聲，但對利率政策仍將保持彈性，以及半導體產業庫存調整也將落底，同時，台股隨著類股良性輪動下，先前台股股市利空等因素包括美債殖利率上升、以巴衝突可能擴大、中美 AI 晶片禁令再升級等都已消失。

緊接著，預計就是迎接台灣選舉行情，半導體庫存第四季將回到正常水平，近期消費性電子也出現難得的回溫狀況，預估半導體景氣 2024 年第一季將啟動向上循環，台股表現值得期待。

兆豐龍頭等權重 ETF 基金研究團隊表示，以 00921 為例，追蹤的特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數今年至 10 月底的報酬率為 22.8%，台股加權股價指數 17.2% 與臺灣 50 指數 15.2%，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

00921 的等權重型設計，就是有助分散風險、均衡布局，如遇到個別產業在景氣修正階段，透過等比例投資各產業龍頭股，有效分散產業波動，比起市值加權指數更多元化，減少承擔個股或產業風險的機率，建議可趁勢首選為核心配置；想要參與龍頭股股息及成長機會的投資人，只要在 12 月 20 日完成交易就有能參與除息。

近期台股呈現逐漸回穩的盤勢，00921 掌握台股產業龍頭輪動特質，00932 則相對享有高股息的現金流，投資人可布局 00921+00932 市場獨一無二的等權重配置，切入台股市場，掌握進可攻、退可守的投資步調。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意 ETF 公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋。