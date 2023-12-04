竟天膝蓋骨關節炎一期臨床完成數據收集 月底開安全性評估會議

竟天 (6917-TW) 今 (4) 日公告，子公司 Andros Pharmaceuticals Pty Ltd 研發的新藥 APC201，在澳洲執行膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛一期臨床試驗，此試驗已完成受試者數據收集，預計月底前召開安全性評估會議(SRC)，通過後將啟動二期臨床試驗。

竟天子公司開發用於膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛一 / 二期臨床試驗，並已獲澳洲藥物管理局 (TGA) 備查，此臨床試驗預計共納入 70 位受試者，其中一期臨床納入 10 位健康受試者。

一期臨床試驗中，受試者每天兩次分別於兩個膝蓋部位外用 94 毫克劑量的 APC201，持續一週。此試驗主要評估指標是 APC201 對健康成年受試者的安全性，次要評估指標則為 APC201 的藥物動力學趨勢圖。

竟天表示，根據研調機構指出，2022 年全球關節炎市場約有 83 億美元，到了 2032 年將達到 202 億美元，年複合成長率 9.4%，未來適應症還可以拓展至因發炎引起的疼痛。

骨關節炎目前治療方式有口服、皮膚外用、局部關節注射與關節置換手術，病人多會優先選擇副作用低且非侵入式的皮膚外用給藥方式。目前全世界銷售額最高的局部外用治療骨關節炎的藥品是美國藥廠的 2% Pennsaid，每年銷售額超過 10 億美元，不過該藥品一天需要使用兩次，且使用的溶劑會造成病人的刺激性與不舒適感。

竟天表示，旗下 APC201 是外用的消炎止痛泡沫劑，治療骨關節炎引起的疼痛，利用雙效脂質專利配方設計可提高藥物的濃度，不需使用競爭品 2% Pennsaid 添加的刺激性溶劑，此外也可提高藥物累積在皮膚內的劑量，有望降低病人的皮膚刺激副作用。