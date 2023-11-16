〈台睿展望〉抗癌藥二期臨床試驗 最快明年第一季公布數據

新藥研發公司台睿 (6580-TW) 旗下主力小分子抗癌藥品 CVM-1118 的二期臨床試驗，明年將有所進展，CVM-1118 分別治療晚期肝癌及神經內分泌腫瘤，其中，治療晚期肝癌已完成收案，預計明年第一季公布數據結果。

台睿開發的口服抗癌藥 CVM-1118 正在進行兩項適應症的二期臨床，其中治療晚期肝癌是合併免疫治療藥物保疾伏，對於不可切除的肝癌作為二線治療使用，已完成第一階段所有病人的收案，後續將觀察 6 個月病人腫瘤反應，預計明年第一季可公布試驗結果。

另外，CVM-1118 治療神經內分泌腫瘤方面，預計本 (11) 月就會完成收案 32 人，後續觀察期也是 6 個月。總經理簡督憲說明，由於此臨床試驗為開放性試驗，加上今年中收案量就已達臨床評估標準，且主要療效指標無惡化存活時間 (PFS) 符合預期，整體臨床試驗結果預計明年中公布。

據了解，若神經內分泌腫瘤病患未服用藥物，平均存活期僅 3-5 個月，而台睿旗下二期臨床主要療效指標為無惡化存活時間 (PFS)、中位數已提升至 8-10 個月，從初步病患狀況來看，CVM-1118 為單藥治療下存活期趨勢向上。

台睿董事長林羣說，新藥公司的產品線以及研發專家很重要，儘管過去開發敗血症新藥瑞克西 (Rexis) 三期臨床試驗結果不如預期，但所幸仍有其他新藥開發可以支持下去，若最終臨床試驗結果符合預期，即可推動全球授權。