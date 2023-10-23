永立榮治療勃起障礙幹細胞新藥 將展開一期臨床試驗

永立榮 (6973-TW) 今 (23) 日公告，旗下治療男性勃起功能障礙的羊水幹細胞新藥 UA002，取得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 臨床試驗許可(IND)，待完成訪查核可後，將針對攝護腺根除手術以及糖尿病導致勃起功能障礙病患，進行第一期臨床試驗。

永立榮表示，後續將隨著一期臨床試驗完成，再申請台灣、美國兩地進行跨國多中心二期臨床試驗，並開展授權洽談。

勃起功能障礙 (Erectile Dysfunction，ED) 為許多中壯年後男性的困擾。以亞太地區發表過的醫學論文統計，40 歲以上男性大約有 25% 以上的盛行率；根據 Market Research Future 市場調研資料，預估 2025 年全球勃起功能障礙藥物市場規模約 29 億美元。

永立榮補充，目前治療勃起功能障礙，多半是透過促進血管舒張達到治療目的，不過效果短暫，且不適合有高心血管疾病風險的中老年病患；對於罹患攝護腺癌進行根除術導致陰莖海綿體神經受損者，或是罹患糖尿病導致勃起障礙且促進血管舒張藥物治療無效者，則尚未有理想療法。

永立榮進一步指出，旗下羊水幹細胞新藥 UA002 在動物功效性研究，並在動物海綿體神經損傷的勃起功能障礙模型試驗結果顯示，UA002 羊水幹細胞有修復海綿體神經、血管內皮與海綿體平滑肌細胞的功能，進而改善勃起障礙。

永立榮認為，若透過細胞治療，若能促進組織再生，甚至可進一步修復神經，該新藥有望成為治標也治本的選擇。