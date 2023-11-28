美國散戶狂潮宣告結束 Meme ETF成立2年後將關閉

一支利用疫情時期散戶交易狂潮的 ETF 在成立僅 2 年之後即將關閉，這是代 明 Meme 股鼎盛時期已經過去的另一個跡象。

Roundhill Investments 上周宣佈，將於 12 月清算 Roundhill MEME ETF (MEME-US) 以及另外兩支基金。MEME ETF 根據社交媒體活動和空頭部位來篩選公司，自 2021 年 12 月成立以來，該基金僅累積了 260 萬美元資產，表現落後標普 500 指數約 60%。

2021 年大批散戶聚集在社交媒體上，對 GameStop (GME-US) 和 AMC (AMC-US) 等公司股票進行大規模軋空，推動部分股票上漲三位數。但 MEME ETF 和 VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ-US) 等基金卻很難吸引到投資人。BUZZ ETF 的資產規模為 5700 萬美元。

諮詢公司 The ETF Store 總裁傑拉齊 (Nate Geraci) 表示：「將 2021 年的現象納入 ETF 中，在今天的環境下根本行不通。」「利基策略、零財務顧問參與以及表現遠遠落後，是 ETF 關閉的典型原因。」

在疫情最嚴重的時候，華爾街發行機構爭相利用美國政府刺激措施帶來的股票散戶熱潮，推出大量以散戶爲重點的 ETF。但隨着 Fed 推出幾十年來最激進的貨幣緊縮政策，這種狂熱已經消退。專家表示，這類基金誕生於規模達 7.5 兆美元的 ETF 市場，總數超過 3330 支美國 ETF，它們陷入困境並不令人意外。

可以肯定的是，散戶在股市以及零日期權和外匯交易等其他市場領域都很活躍。本月投資人紛紛買入 WeWork (WE-US) 和 Yellow 等破產公司的股票。標普全球市場情報的數據顯示，散戶上月賣出近 160 億美元的股票，這種拋售代表短線交易對股票的熱情正在消退。

Vident Asset Management 總裁南達庫瑪 (Amrita Nandakumar) 表示，像 MEME 這樣的 ETF 的問題在於壽命不夠長。她以規模達 13 億美元的 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO-US) 為例，該基金於 2013 年推出，自成立以來已經成長 1 倍多。與 MEME 不同的是，ROBO 是一支主題基金，追蹤投資於機器人、自動化和 AI 革命領域的公司，而不是簡單地依靠市場趨勢。

她表示：「狂潮往往是由散戶驅動的。」「但真正帶動資金悅的機構投資者不傾向於投資主題。ESG 是少數例外。如果一個主題是短命的，財務顧問不太可能支持它。」

MEME 基金於 2021 年 12 月推出，追蹤 Solactive Roundhill MEME 股票指數。根據該公司官網，該基金將於 12 月停止交易，不再接受投資或贖回。

Strategas Securities 的 ETF 和技術策略師索恩 (Todd Sohn) 表示：「這是對一些在零利率時代沒有投資組合的 ETF 的清理。」並補充說，考慮到投資組合的投機性質，該基金過了這麼久才被清算才真令人感到驚訝。