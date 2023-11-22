去散戶化！中國A股散戶持股比率降至2013年來最低

被稱為「散戶」的個人投資者，是中國 A 股投資者中數量最龐大的群體，交易量大，對活躍資本市場發揮著重要作用。

一直以來，散戶在 A 股市場呈現持股數量比率高、股東戶數高、換手率高等特點，跟風炒作明顯。

據《證券時報》報導，近年 A 股市場「散戶化」程度有所減弱。中國證券登記結算公司的數據顯示，2007 年個人投資者的持股比重達到歷史頂峰，之後開始下降。

2013 年以來，個人投資者持股比率波動較大，2013 年超過 33%，2015 年最高超過 39%，隨後震盪下行。2022 年低於 33%，2023 年第 2 季度末下降至 30% 以下，散戶持股比重寫下 2013 年來最低。

事實上，由於非公募類專業機構僅披露前十大股東持股，若剔除完整機構持股，個人投資者持股比率可能更低。隨著中長期增量資金持續入場，「去散戶化」將成為 A 股市場走向成熟的必然趨勢。

根據屬性，A 股市場的投資者可分為五大類：

一、境內機構，包括「國家隊」資金（社保、養老、企業年金、證金、匯金）、共同基金及非共同基金類專業機構（券商、券商集合理財、信托、保險、銀行、私募等）。

二、產業資本（非金融類上市公司、財務公司、一般法人）。

三、個人大股東（剔除「國家隊」、機構、外資、產業資本以外的前十大股東）。

四、外資（北上資金、合格境外機構投資者 QFII）。

五、個人投資者。

《證券時報》· 數據寶的統計數據顯示，2013 年以來，上述五類投資者的持股比率排序未出現改變，其中產業資本的持股比重波動相對較大，境內機構股東持股的波動最小。

截至今年 6 月末，產業資本的持股比率依然最高，達到 43.24%，雖然較 2013 年下降近 2 個百分點，但從歷史數據看，產業資本的持股始終保持 40% 以上。

2022 年以來，在政策和市場因素帶動下，產業資本啟動回購、增持，不斷為市場傳遞積極信號，持股比率創 2020 年以來新高。

另外一大變化是個人投資者的同期（2013 年以來）持股比率下降幅度最高，超過 3 個百分點。與之對應的是個人大股東及外資的持股比重均上升 3 個百分點以上。