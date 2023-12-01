〈財報〉戴爾Q3營收降幅大於預期 估本季PC收入續跌 盤後挫逾4%

個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 上季業績好壞參半，獲利表現雖佳，但 PC 需求持續低迷，仍使營收降幅超出市場預期，且本季 PC 銷售預料持續下滑，拖累盤後股價挫逾 4%。

戴爾周四收漲 1.08% 至每股 75.87 美元，財報出爐後，盤後股價挫 4.4%。

戴爾財務長 Yvonne McGill 在財報公布後的電話會議上表示，本季營收估約 220 億美元，儘管以 PC 為主的客戶解決方案 (CSG) 部門需求穩定，PC 市場仍未廣泛復甦，本季銷售額估以「個位數前段百分比 (low single-digits) 下滑」。

展望未來，戴爾預期整體營收將從 2025 會計年度起恢復成長。McGill 在電話會議上表示：「我們預估明年將恢復收入增長，超出我們的長期財務框架，潛在動能為大型企業客戶及消費者 IT 支出復甦，尤其是美國客戶。」

FY 2024 Q3(截至 10/31) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

營收：223 億美元 (年減 10%) v.s. 230 億美元

調整後 EPS：1.88 美元 v.s. 1.46 美元

各部門營收 v.s. FactSet 共識預期

客戶解決方案 (CSG, 含消費性和商用 PC)：123 億美元 (年減 11%, 季減 5%) v.s. 129 億美元

基礎設施解決方案 (ISG, 含伺服器、儲存裝置及網路硬體等)：85 億美元 (年減 12%, 與上季持平) v.s. 83 億美元

戴爾上季營收為 223 億美元，較去年同期下滑 10%，低於公司預估中位數及華爾街預期的 230 億美元。調整後 EPS 為 1.88 美元，遠高於公司此前預測的 1.45 美元和華爾街共識預期的 1.46 美元。

上季優異的獲利表現可歸因於多項因素，包含業務重點從 PC 轉向利潤更高的企業硬體產品、降低零件成本、低於預期的稅率和利息支出等。

按事業表現來看，以 PC 為主的客戶解決方案部門，上季營收達 123 億美元，年減 11%，低於華爾街共識預期。其中，商用端收入為 98 億美元，遠低於預期的 104 億美元；消費端收入為 24 億美元，市場預期為 25 億美元。

上季基礎設施解決方案部門營收為 85 億美元，表現略優於預期。對 AI 伺服器的強勁需求，帶動伺服器和網路業務年增 9% 至 47 億美元，高於市場預估的 44 億美元；儲存裝置收入為 38 億美元，遜於預期的 41 億美元。

戴爾表示，Q3 的 AI 優化伺服器積壓訂單較前一季翻倍，且出貨金額超過 5 億美元。該公司本月稍早和 AI 新創 Imbue 達成價值 1.5 億美元的伺服器供貨合約。