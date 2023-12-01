這一小國為輝達貢獻15%營收 僅次美台中

輝達 (NVDA-US) 上周繳出亮眼的第三季財報，產業觀察人士指出，這家晶片巨頭有很大一部分收入來自一個小國家，僅次於美國、台灣和中國。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，截至 10 月的一季，輝達有大約 15% 的營收來自新加坡，即約 27 億美元，較去年同期的 5.62 億美元成長了 404.1%，且超越該公司整體營收年增率。

在輝達 Q3 營收占比排名中，新加坡僅落後於美國的 34.77%、台灣的 23.91% 以及中國 (含香港) 的 22.24%。

馬來西亞銀行證券分析師 Jarick Seet 認為資料中心是箇中原因，因為新加坡有相當多資料中心和雲端服務供應商。「這些晶片還可以被送到新加坡進行最終組裝作業，然後運往其他國家，應用於人工智慧 (AI)、運算和電動車等領域。」

曾擔任淡馬錫 (Temasek) 數位創新總監和新加坡政府投資公司 (GIC) 數位策略和架構主管的 Sang Shin 說：「一個小城市國家要用這些晶片做什麼？當然是建造資料中心！這個國家很穩定、安全、人才濟濟、數位基礎設施穩固，且政府政策有利於發展數位和數據服務。」

SEC 文件也顯示，輝達 Q3 銷售額有高達八成是由資料中心領域所貢獻，其他則由遊戲、專業視覺化、車用和其他部門平分。

去年 1 月，新加坡解除了 2019 年頒布的資料中心禁令，並在 7 月授與 Equinix、微軟、中國資料中心解決方案供應商萬國數據 (GDS) 以及 AirTrunk 和字節跳動在新加坡增建資料中心的權利。

截至 2022 年 1 月，新加坡境內共有超過 70 個資料中心正在營運，占東南亞資料中心總量的 60%。

根據戴德梁行 (Cushman and Wakefield) 發布報告，新加坡在資料中心市場排名全球第三、亞太地區第一，美國的北維吉尼亞州和波特蘭並列全球第一，香港則排名全球第四。