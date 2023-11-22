〈財報〉PC市場復甦緩慢 惠普財測不如預期 盤後下挫3.5%

惠普 (HPQ-US) 上季營收和本季獲利預測都不如市場預期，顯示個人電腦 (PC) 市場復甦緩慢，盤後下挫 3.5%。不過惠普強調，將在 2024 年下半年推出第一款人工智慧 (AI) 電腦。

FY2024 Q1 全年和財測關鍵數字 vs LSEG 訪調預測

Q1 調整後 EPS ：76-86 美分 vs 86 美分

全年調整後 EPS：維持在上個月預估的 3.25-3.65 美元

由於本季獲利不如市場預期，惠普周二 (21 日) 盤後股價應聲下挫 3.5%。該股周二稍早收盤下跌 0.43% 至每股 27.87 美元，今年來累計上漲逾 3%，跑輸標普 500 同期 18% 的漲幅。

彭博分析師 Woo Jin Ho 指出，疲弱的財測代表惠普將須依賴明年下半年，才有機會達成全年獲利預測。

他還說，雖然惠普預期能因 PC 業務反彈而受益，但在印表機市場正面臨日益激烈的競爭壓力，有維持銷售和毛利的壓力。

惠普執行長 Enrique Lores 說：「2023 年是艱辛的一年... 但我們準備明年 (2024 年下半年) 推出 AI PC，屆時這將是帶動 PC 業務成長的驅動力。」

他補充說，隨著削減成本取得進展，惠普對 AI PC 帶動 2024 年和之後銷售的前景感到樂觀。

FY2023 Q4(10/31 止) 財報關鍵數字 vs LSEG 訪調預測

調整後 EPS：90 美分 vs 90 美分

淨營收：138.2 億美元 (年減 6.5%) vs 138.5 億美元

淨利：9 億美元 (年增 12.5%)

Q4 關鍵部門營收

個人系統 (包括桌機和筆電)：94 億美元 (年減 8%)

印表機：44 億美元 (年減 3%)

惠普第 4 季營收略遜於預期，每股盈餘則大致符合市場預期。其中，消費用電腦營收減少 1% 至 31.9 億美元。

Lores 表示：「中國市場的消費用和商用需求都疲軟。在這個節骨眼，我們認為此情況不會改變，已經納入我們的評估中。」

包括惠普、戴爾 (DELL-US) 和聯想 (00992-HK)，都看到遠距辦公帶來的電腦和電子設備熱潮，持續從疫情期間的巔峰下滑。聯想上周公布營收下滑，戴爾則預定在 11 月 30 日公布第 3 季財報。

不過，最近分析師開始看到產業浮現生機，例如 IDC 曾在 10 月報告中說，儘管全球經濟仍欲振乏力，PC 市場已經「走出低谷」。

Lores 預期，新的一年情況將改善，在即將到來的年底購物旺季當中，企業需求穩定、消費者支出回溫，讓他更相信 2024 年的 PC 市場將成長。