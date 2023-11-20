英特爾大秀多元AI相關產品 展現HPC與AI強大效能

英特爾 (INTC-US) 近期展示透過 AI 加入的高效能運算 (HPC)，產品組合多元，橫跨 Intel Data Center GPU Max 系列、Intel Gaudi2 AI 加速器、Intel Xeon 處理器，展現出 HPC 和 AI 工作負載的領先效能。

英特爾企業副總裁暨資料中心 AI 解決方案總經理 Deepak Patil 表示，英特爾提供創新技術解決方案，以滿足 HPC 和 AI 社群需求。包含 Xeon CPU、Max GPU 和 CPU 的效能表現，都有助於推進相關研究與科學發展，搭配 Gaudi 加速器更能滿足多元的工作負載需求。

英特爾指出，透過軟體定義的方式，採用 openAPI 規範與 HPC 和 AI 增強工具套件，幫助開發人員跨出原先的架構框架，無縫轉移程式碼，加速科學研究。此外，英特爾透露，Max 系列的 GPU 和 CPU 也將部署在多組即將上線的超級電腦之中。

另外，英特爾也公布 2024 年軟體開發工具套件的功能，藉由 openAPI 的多架構程式支援的開放式軟體開發。新工具可以幫助開發人員在 CPU、GPU 上拓展新的 AI 和 HPC 功能，且涵蓋更廣的範圍，包含使用標準 Python 可以有更佳的效能以及編輯器增強效能。

英特爾強調，未來在 AI 以及 HPC 上將投入更多資源，以凸顯市場中強勁的動能。目前採用英特爾 Max 系列的 GPU、CPU 技術的有 Aurora、Dawn Phase 1、SuperMUC-NG Phase 2、Clementina XX1 等系統，以及一台以 Stability AI 為主要客戶，則採用 Gaudi2 加速器新系統的大型 AI 超級電腦。英特爾認為，這些動能將奠定 AI 和 HPC 的次世代 GPU－Falcon Shores 的研發基礎。