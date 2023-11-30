加薪搶人恐成常態 漢來海港自助餐不排除明年漲價

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (30) 日指出，現今開出大型餐飲店點最辛苦的是人力配置問題，餐飲業加薪搶人已成為常態，為反映成本，旗下最大自助餐連鎖品牌漢來海港不排除明年有漲價的可能性，而新開出的島語自助餐則沒有調整價格規畫。

漢來美食指出，由於國人熱愛自助餐，島語吸引尾牙和年末商務聚餐潮，已有科技業於 12 月底包下全場作為尾牙場地，並加開座位接到 320 位。

不過，漢來美食不諱言，開大型據點的人力配置很辛苦，現有的漢來海港餐廳在加薪搶人已成為常態的情況下，明年之後可能會漲價，惟旗下兩大自助餐品牌因客群和定位不同，訂價不見得會有連動調整。

島語自助餐廳將於 12 月 1 日至 12 月 17 日舉行「藥漾盛宴甜點祭」，規模較過往漢來海港的甜點祭更大更精緻，本次活動邀請來的是日籍冠軍甜點師西山未來，帶來 12 款精品甜點。

漢來美食進一步指出，島語開出近 2 個月至今一位難求，在經過一段時間的試營運後，將開始經營下午茶時段，預計 12 月起，開放明年元月後的假日下午茶訂位。

島語位於台北漢來大飯店內，一方面有自助餐的家庭主力客群，在緊鄰南港展覽館的優勢下，會展住宿和商務餐飲需求逐漸湧現，未來的營運持續升溫無虞。