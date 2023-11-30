【選股邏輯】台灣醫療科技展來了！櫃買指數創22個月新高，10檔多頭生技醫療股搶先看！

一、盤勢焦點 – 醫療科技展帶動櫃買創 22 個月新高

台股收盤上漲 0.36% 收在 17433 點，櫃買收盤上漲 0.37% 收在 231.74，櫃買指數率先創 22 個月新高，盤面仍屬多方格局，上櫃強於上市。

上週提到：生技股在財報公布期出現震盪壓回走勢，行情由 IP、IC 設計、半導體類股領攻，隨著 00919、0056、00878 等巨型 ETF 都持有不少 AI 概念股並將在 12 月換股，導致 AI 概念股未來半個月到一個月仍容易持續出現投信賣壓。

回顧本週行情，主要由 MCU、MOSFET、CIS 元件、被動元件、防疫股為主亮點，前面是休息已久的電子股，後面是盤跌很久的生技股，顯見行情出現高檔類股輪動，選前的中小型股作夢行情可以多多留意。

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二、醫療科技展明天登場 – 多頭生技醫療概念股

這幾天盤面隨著中國肺炎黴漿菌的新聞甚囂塵上，沉寂已久的防疫股重新活絡了起來。

台灣醫療科技展將在 11/30~12/3 在南港展覽一館登場，這次聚焦 3 大主題展區：

1. 智慧醫療：涵蓋智慧醫院、醫材設備、數位醫療三大關鍵領域。

2. 全齡健康：涵蓋預防醫學、智慧健康、無齡長照三大關鍵領域。

3. 精準醫療：涵蓋再生醫療、生技製藥、精準檢測三大關鍵領域。

今年線上全球醫療採購網將有超過 500 場媒合會，連結波蘭、捷克、馬來西亞、印度、越南、印尼、菲律賓、新加坡、中東等全球夥伴進行商貿合作交流。今年醫療科技展開幕儀式中，主辦單位也安排數位醫療全球通路結盟締約儀式。

主辦單位生策會表示：今年醫療科技展規模創新高，展出機構 650 家，展位規模 2,300 個，吸引近 2,000 名國際買家及百位海外醫院院長專程抵台商洽談合作，透過今年的醫療科技展，集結 AI 軟硬體廠商，強化網路、計算、儲存等基礎建設，台灣將成為全球智慧醫療產業重鎮。

此外，全台 30 大醫療體系、近 80 家醫院也將在展會中針對 AI 醫療、數位醫療、精準醫療、細胞治療、新創研發及疾病新解方等六大醫療，突顯各自展出特色。

隨著醫療科技展即將登場，這邊也附上參展單位列表，可在關鍵字搜尋處查查看各家廠商是否有參展喔！

在醫療科技展和中國肺炎黴漿菌的雙題材加持下，市場或許會將焦點轉移到櫃買生技股，畢竟在族群輪動的情況下，櫃買權值股除了高速運算、矽晶圓外，主要就剩生技族群了，櫃買再漲 4% 就能創下 23 年來新高，在近關情怯的現在，大家也要留意持股水位，做好風險控管喔！

今天最後來和大家分享，強勢的多頭生技醫療概念股！

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三、多頭生技醫療概念股 – 大戶投 APP 看更多選股

生技醫療概念股選股邏輯有 4 點：

1. 收盤創 5 日新高

2. 股價位於季線之上

3. 成交金額大於 5000 萬

4. 屬於上櫃的生技個股

按照上述選股邏輯篩出的標的一共有 10 檔，分別是 (4167-TW) 松瑞藥、(4123-TW)晟德、(4102-TW)永日、(6472-TW)保瑞、(4128-TW)中天、(6535-TW)順藥、(6446-TW)藥華藥、(4743-TW)合一、(6841-TW)長佳智能、(4121-TW)優盛。

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