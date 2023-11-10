漢來美食前三季獲利暴增逾5倍 賺贏過去2年總和

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 公告第三季財報，單季稅後純益 8469 萬元，每股純益 (EPS)2.01 元，累計前三季稅後純益 2.87 億元，年增 576.7%，EPS 6.8 元，一舉超過 2021-2022 年二年的獲利總和，法人預期，漢來美食全年獲利有望挑戰新高。

漢來美食第三季合併營收 12 億元，季增 7.74%，年增 15.43%，僅次於第一季，創歷史次高，主要是因海港自助餐和宴會廳需求強勁彈升，挹注營業利益達 8492 萬元，年增 41.77%，稅後純益 0.85 億元，年減 16.96%，則是因業外的其他收入相較去年同期少，實際上餐飲本業表現熱絡，EPS 達 2.01 元。

而漢來美食前三季合併營收 36.09 億元，年增 38.09%，毛利率達 44.97% 創新高，營益率 9.14% 則創歷史次高，稅後純益 2.87 億元，年增 576.7%，EPS 6.8 元，營收、獲利均創同期新高。

漢來美食也公告 10 月合併營收 4.03 億元，月減 1.83%，年增 14.08%，累計前 10 月合併營收 40.12 億元，年增 35.23%，已超越去年全年。

漢來美食指出，旗下海港自助餐升級版品牌「島語」和高端中菜「東方樓」於 10 月新開出後，開始挹注營收；目前各品牌全面開放除夕訂位訂餐，島語除夕兩輪在開放訂位 1 小時內滿位。

展望後市，漢來美食將再開出高價鍋物和牛排館兩個新品牌餐廳，坐落於台北漢來大飯店內，除了持續擴大集團在北台灣多品牌美食服務內容，營運規模正不斷擴大，成長動能無虞。

另一方面，漢來美食開始深入街邊布局，「溜溜酸菜魚專賣店」位在高雄裕誠商圈的首家街邊店，正緊鑼密鼓裝潢中，預計 11 月下旬開幕。