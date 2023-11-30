00878、00922追蹤指數成分股調整 今盤後生效

投資人數最多的「國民 ETF」國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 所追蹤之標的指數─MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，其下半年最新成分股調整於今 (30) 日收盤後生效，本次新增成分股共三檔，包括聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、統一 (1216-TW)；刪除四檔成分股，有宏碁 (2353-TW)、開發金 (2883-TW)、中鋼 (2002-TW)、南亞科 (2408-TW)。

依據 MSCI 指數公司資訊，本次調整成分股中，聯電、世界先進、統一等因股利分數排序與 ESG 表現等面向同時達標而納入；中鋼、南亞科因近四季合計 EPS 轉負、開發金因股利分數下降與股利發放曾落於母體後 10%、宏碁則因 ESG 爭議分數下降等而刪除。

整體來說，本次調整仍維持 00878 標的指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。00878 標的指數是以挑選過去三年配息穩定、近 12 個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求，降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。

法人指出，回顧 00878 繼今年 4 月份成為台灣市場中唯一一檔百萬人氣 ETF 後，受益人數持續創新高，截至 11/24 已高達 118 萬 2300 人。00878 於 11/16 除息，僅用時 4 個交易日即完成填息，表示百萬以上參與除息的投資人，實際股利已穩穩入袋。而對於大眾關切金融業獲利大有改善，明年配息相當可期待，00878 追蹤指數的成分股配置中，約有兩成左右的金融股，也是受惠的 ETF 之一。

此外，與 00878 同為姊妹檔的「國泰台灣領袖 50 (00922-TW)」，最新成分股調整也於 11/30 盤後生效，本次 3 進 3 出，增加仁寶 (2324-TW)、微星 (2377-TW)、創意 (3443-TW)；刪除中鋼 (2002-TW)、陽明 (2609-TW)、台灣高鐵 (2633-TW)。00922 追蹤的「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」經市值、年度盈餘、MSCI 低碳轉型分數的篩選與調整，挑選出 50 檔台股領袖級企業，適合投資人作為長期投資標的。根據近 10 年來 (2013/11/26~2023/11/24) 資料，00922 標的指數累積含息報酬達 233%，優於台灣加權指數的 205%，在長期表現上的確展現優勢。