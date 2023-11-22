夢幻水上教堂曝光！漢來美食樂估新宴會廳將挹注營收4億元

隨著台北漢來大飯店試營運，漢來美食 (1268-TW) 今 (22) 日正式對外發表在北部市場首度開出的宴會廳，設有台北市首見戶外水上教堂，營運短短一個半月來舉辦 3 場大型婚宴，並有 19 場婚宴完成付訂，甚至接到明年中旬電腦展的餐會逾 2000 萬元大單，漢來美食估，一年可貢獻營收約 4 億元。

漢來美食表示，今年起宴會商機大復甦，加上新據點開出，估計北高二大宴會場地明年可貢獻營收將達 10.5 億元，較疫情前增幅 60%，其中，北部新的漢來宴會廳貢獻約 4 億元。

台北漢來大飯店宴會廳是漢來美食旗下第 3 個大型宴會廳，試營運以來成為台北各種宴會的高詢問場地，有 19 場婚宴已完成付訂，並舉辦完 3 場大型婚宴，主要是因漢來美食主打頂級設施，快速打開北部市場，尤其罕見的夢幻水上教堂出現在台北市區，相當經驗。

除了喜宴，漢來美食也大獲尾牙、社團餐會和商務會議等訂席，甚至明年中旬在南港展覽館舉行的電腦展，湧入超過 2000 萬元的餐會大單。

台北漢來大飯店宴會廳規劃有 7.5 米挑高的無樑柱空間，並設有全台最長 (56.3 米) 和最高 (5.9 米) 的演唱會級環場大螢幕，可同時容納 1200 人；另一方面，漢來美食在高雄擁有漢來大飯店 9 樓國際宴會廳，以及漢神巨蛋購物廣場宴會廳，每年服務超過 500 對結婚新人，今年承辦的喜宴桌數有 1.2 萬桌。