美國散戶重回市場 迷因股GameStop周三暴漲20%

美股市場復甦之際，美國散戶似乎又重返市場，共同支持他們最愛的標的—遊戲驛站 (GameStop)(GME-US)。

這家電玩零售商的股價周三 (29 日) 上漲了 20% 以上，在過去五天內漲超 35%。此外，還有報導稱，有愈來愈多人押注 GameStop 股票的看漲期權將在 12 月 8 日達到每股 20 美元，這支股票周三收 16.25 美元。

GameStop 將在下周三公布財報，散戶們選擇提前拉抬股價。

此前，Vanda Research 的數據顯示，個人投資者周二淨買入了價值 192 萬美元的 GameStop 股票，為 8 月 6 日以來的最高水準。

Swissquote 銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，市場的樂觀情緒正在吸引散戶交易者，顯示市場漲勢過度。

近期，投資人解讀了一系列經濟數據，這些數據顯示價格壓力降溫，加上勞動市場放緩，意味著聯準會不再升息，也使得市場轉向風險更高的交易。

DataTrek 共同創辦人 Jessica Rabe 在近日報告中指出，迷因股票往往未能獲利，不過，它們能受益於較低的利率，因為它們更需要以合理的價格籌集資金。Rabe 指出，迷因股再獲積極動能，代表著投資者的「動物本能」開始升溫。

GameStop 的股價在過去 6 個月大幅下跌，跌幅接近 50%，原因是該公司經歷了管理層變動，以及人們對實體電玩零售商整體前景的質疑。

9 月底，Chewy (CHWY-US) 創辦人、迷因股票熱潮中的知名人物科恩 (Ryan Cohen) 被任命為 GameStop 執行長。