迷因力量消散 AMC挫近6% 再創新低里程碑 GameStop恐本世代末倒光

迷因股可以靠支持者的熱情來賣股籌資，但該熱情仍不足以提振公司獲利。從 GameStop (GME-US) 的最新財報和 AMC (AMC-US) 最新走勢中可以清楚地看出這一點。

AMC 本周稍早宣布，將按市價出售多達 4000 萬股股票。AMC 周三收盤創新低，但周四再挫 5.8% 至每股 8.12 美元創新里程碑，與 2021 年 6 月創下的收盤高點 339.05 美元相比，跌幅達 98% 。該股周四盤後續跌近 3%。

GameStop 周四逆轉早盤跌勢，最終小幅收高 0.75% 至每股 18.89 美元。該公司周三公布財報，稱調整後季度淨損 900 萬美元。

在散戶追捧下，這兩家公司股價 2021 年均出現飆升，高度做空這兩檔股票的對沖基金也慘遭軋空，隨後散戶在 Reddit 和推特上聚集狂熱興趣，偶爾臆測這些股價會再次飆漲，雖然有時成功推高股價，但程度已無當年那般驚人，且每回漲勢也通常只有短暫時間，儘管 GameStop 股價仍高於其迷因股時的水準。

AMC 的運營困境與新冠疫情大流行密切相關，由於疫情導致電影院關閉，以及日後人潮回籠速度放緩，衝擊到公司獲利。然而，藉由迷因股漲勢，該股的銷售有助於公司度過難關。

儘管該公司先前在發售股數上遇到難題，便轉用向股東發行優先股 APE 的方式避開這個問題，之後再讓 APE 轉回普通股，此舉讓 AMC 得以用更好的價格出售更多股票。股票出售通常被認為是負面的，因為此舉會稀釋現有股東的權益。

AMC 需要向市場證明，迷因力量給予該股的價位合理。據 FactSet，分析師預期該公司今年全年虧損 3.86 億美元、明年虧損 2.85 億美元，2025 年虧損 2.09 億美元。

與此同時，美國電子遊戲零售商 GameStop 在成為迷因股之前就面臨未來的不確定性，除了因高層更迭以外，遊戲產業也面臨數位化轉型，對於仰賴實體店銷售的 GameStop 構成了生存威脅。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 寫道，如果 GameStop 沒有明確的戰略來彌補遊戲銷售的損失，該公司的損失恐加速至每年 1 億美元，然後是 2 億美元、3 億美元甚至更多，恐怕 5 年內就會耗盡資金。

Pachter 稱，以其設定的目標價來說，GameStop 12 個月可見未來尚不會消亡，但「我們預期該公司在本世代偏晚的某個時點會消滅。」

GameStop 曾試圖進軍加密貨幣和 NFT 市場，但在失敗後，相關高層管理者已於 2021 年 1 月離職或被解僱。

