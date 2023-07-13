分析師；迷因股上漲可能是個「危險訊號」 市場行情恐將盡

美股今年以來持續走高，漲勢也逐漸蔓延至體質較差的股票，包含迷因股。分析師認為，這樣的現象恐怕不是樂觀的。

過去幾天，隨著投資人從更防禦性類股轉向高風險類股，迷因股有所上漲。BTIG 分析師表示，迷因股上漲恐怕是「一個危險訊號」。

分析師表示，在過去 18 個月中，當迷因股指數在 3 天內表現超 SPDR 必需性消費類股 ETF (XLP-US)10% 或以上時，標普 500 指數在 17 次中會有 12 次在接下來的 3 到 5 天下跌，平均回報率落至 - 0.83% 和 - 0.68%。最近一次發生在今年 2 月 15 日，當時標普 500 指數於隨後的 3 天內下跌了 3.62%。

因此，分析師警告投資人不應將迷因股的上漲視為正向訊號。相反，這種發展是「一把雙刃劍」。儘管樂見市場廣度擴大，包括高做空量和體質較差的類股。然而，當看到這種程度的飆升時，通常表明人們正在追高，而這通常是市場行情的尾聲。

摩根士丹利分析師威爾森 (Michael Wilson) 曾表示，即使企業沒有出現獲利衰退，大型科技股以及迷因股目前估值也已經超出合理範圍，部分已經上漲過度的周期股，也可能出現多達 20% 的下跌。此外，一些企業可能會面臨破產。

他表示自己正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。