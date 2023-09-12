迷因股有望好轉? 分析師：基本財務狀況仍令人擔憂

Benchmark 分析師 Mike Hickey 表示，儘管 GameStop (GME-US)、AMC Entertainment (AMC-US) 等迷因股 (meme stock) 的資產負債表有所改善，但基本財務狀況仍令人擔憂。

Hickey 在報告中表示，GameStop 公佈的調整後季度淨虧損為 900 萬美元，而 AMC 預計 2023 年全年虧損為 3.86 億美元。因此，分析師對 2 家公司的長期生存能力和估值仍存在疑慮。

Hickey 指出，GameStop 面臨著遊戲業數位化轉型帶來的生存威脅，而 AMC 的運營困境與疫情揮之不去的影響密切相關。

數據公司 Statista 的報告稱，美國和加拿大的電影院在 2023 年售出了約 8.252 億張電影票，超過 2022 年的 8.1279 億張，也遠高於 2021 年受疫情影響的 4.9234 億張。但是，Hickey 說，儘管出現增長，該數字仍低於 2019 年疫情前的近 12.3 億張電影票。

Benchmark 給予 AMC 股票「持有」的評級。FactSet 調查的 8 位分析師中，4 位給予這家連鎖電影院的「持有」評級，四位給予「賣出」評級。

AMC 自稱是美國乃至全球最大的電影放映公司，在全球擁有約 950 家影院和 10,500 個銀幕。 2023 年，該公司股價已跌 80.2%，而標準普爾 500 指數上漲 16.6%。

另一方面，GameStop 上週公布的第二季業績好於預期，受到電玩遊戲、收藏品和電玩主機需求強勁的提振，第二季營收超越華爾街預期，且虧損低於預期。根據 GameStop 說法，其營收增長主要是因為推出重量級遊戲，以及某些國際市場新電玩硬體銷售量增加，但該公司並未詳細公布軟體發售情況。

然而，Wedbush 分析師 Michael Pachter 表示，GameStop 仍面臨諸多挑戰。「雖然我們讚揚管理層進一步恐致成本的計劃，但對於一家公司來說，靠自救走向繁榮是很困難的，特別是像 GameStop 面臨生存威脅的情況下。」

Pachter 表示，GameStop 面臨的其他挑戰包括未來發布的大型主機遊戲數量大幅減少，並且明顯轉向 PC 遊戲。分析師還強調了遊戲訂閱服務的增長，以及 GameStop 缺乏進入新增漲類別的明確戰略。