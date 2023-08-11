WeWork股價突飆升 散戶再創一檔迷因股?

共享辦公室公司 WeWork(WE-US) 股價飆漲 43%，並在盤中一度暴漲至 153% 後，創下 5 月以來的新高。有報導稱，這應該就是典型的迷因股行情狀況。

WeWork 週二盤後公布第二季財報時表示，持續經營的能力存在重大疑慮，從目前的虧損、預計現金需求、高會員流失率和流動性水準，都導致了這種擔憂。週三該股收跌超過 38%。然而，週四股價卻出現飆漲，看漲期權交易量超過看跌期權交易量 100 多倍。

有媒體分析，這就是典型的迷因股行情的輪廓，這種股票通常股價低且已經不具備投資意義。盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 表示，這根本是不合理的，但如果這種非理性策略持續有效，人們就會繼續這樣做。

儘管出現反彈，但自 2021 年上市以來，WeWork 股價仍下跌超過 95%，市值蒸發超過 110 億美元。

不過，報導中也指出，WeWork 缺少了迷因股的一個經典要素，就是其實並沒有獲得大量空頭的興趣。S3 Partners 的數據顯示，儘管 WeWork 遭遇房地產市場低迷和 CEO 離職等挑戰，但是，近幾個月市場對該股的悲觀情緒其實在減少，空頭興趣也已降至自由流通股的 14%，創去年 2 月以來的新低。

這家共享辦公室業者在 2019 年提出上市申請，估值一度達到 470 億美元，被視為繼 Uber 之後，當年全美第二大的首次公開發行 (IPO)。然而，隔年爆發的疫情大幅削減對共享辦公空間的需求，企業紛紛轉向遠距工作模式，加上後續的經濟衰退，種種不利因素使 WeWork 負債累累，難以創造現金流。

WeWork 表示，經濟狀況使更多會員選擇離開，拖累營收和現金流下滑，軟銀也削減在 WeWork 上的支出。該公司未來能否持續經營的關鍵，包含限制資本支出、增加收入以及藉由債務或股票發行來尋求資本。