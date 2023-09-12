Salesforce發表AI助手 適用旗下所有應用程式

企業軟體製造商 Salesforce (CRM-US) 周二 (12 日) 推出一款生成式 AI 工具，可適用於從即時通訊服務 Slack 到數據可視化工具 Tableau 的一系列應用程式，並且可以由客戶定製滿足他們的需求。

該公司在本周 Dreamforce 會議之前表示，這個名為 Einstein Copilot 的 AI 助手可以總結視訊通話、對客戶問題提供個性化答案以及為行銷活動生成電子郵件等。

AI 副駕駛的功能就像虛擬助手一樣，可以設置提醒、安排會議並創建內容，而預訓練生成變壓器 (GPT) 使用人類語言來回答問題並生成用戶請求的內容。

Salesforce 表示，其 Einstein Copilot 可以利用其數據雲端上可用的客戶和企業數據來生成適當的回應。用戶能夠將該助手嵌入到他們的網站中，或將其與 Slack 和 Meta Platform 的 WhatsApp 等消息傳遞平台整合在一起。

這家總部位於舊金山的公司於 3 月推出 Einstein GPT genAI 產品。6 月時還將針對生成式 AI 新創公司的風險投資基金增加了一倍，達到 5 億美元。

自去年 OpenAI 的 ChatGPT 火爆以來，包括微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 在內的一系列科技公司都希望利用生成式 AI 的日益普及來獲利；由貝尼奧夫 (Marc Benioff) 領導的 Salesforce 是最新的一家。