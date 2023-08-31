〈財報〉Salesforce Q2業績、Q3財測均超越預期 上調全年財測 盤後漲逾6%

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周三 (30 日) 公布第二季業績和第三季財測超出華爾街預期，並上調全年財測，激勵盤後股價漲逾 6%。

F2024 Q3 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

EPS：調整後 2.05 至 2.06 美元 vs. 1.83 美元

營收：87 億美元至 87.2 億美元 vs. 86.6 億美元

F2024 全年財測 vs. 分析師預期

EPS：調整後 8.04 美元至 8.06 美元 vs. 7.45 美元

營收：年增 11% 達 347 億美元至 348 億美元 vs. 346.5 億美元

上一季該公司對 2024 全財年的預期為調整後 EPS7.41 美元至 7.43 美元、營收 345 億美元至 347 億美元（即年增率 10%）。

F2024 Q2 (7/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 2.12 美元 vs. 1.90 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 11% 至 86 億美元 vs. 85.3 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：12.7 億美元或每股 1.28 美元 (去年同期為 6800 萬美元或每股 7 美分)

Salesforce 財務長 Amy Weaver 表示，經濟狀況的不明確性持續令公司的增長承壓，以產業角度來看，該公司第二季在美國市場的科技、零售和消費品領域遭遇疲軟。

Weaver 表示，自 2022 年 7 月以來，客戶變得更加謹慎，公司的訂閱、支持和專業服務業務可見銷售周期延長、交易審批層數增加以及交易壓縮。

該公司所有五個產品類別均實現增長，執行長 Marc Benioff 預期人工智慧 (AI) 將會為公司帶來成長，其聲名道：「我們正引領客戶進入新 AI 時代。」

Salesforce 表示，第二季在現有成本的基礎上，每人每月增加 50 美元就可取得 AI 對銷售雲 (Sales Cloud) 和服務雲 (Service Cloud) 的強化應用。

Salesforce 還宣布推出人工智慧雲 (AI Cloud)，將內含營銷和數據分析工具。

Weaver 表示，AI 和近期的漲價都不會大幅度影響全年財測。

今年迄今 Salesforce 股價已上漲 62%，遠勝同期上漲約 18% 的 S&P 500 指數。