Salesforce強化獲利有成 盤前股價大漲 市值增加100億美元

Salesforce (CRM-US) 財報顯示獲利強勁，在動盪的經濟中，成本削減發揮作用，需求表現優於預期。股價在周四 (31 日) 盤前上漲 5%。

以 227 美元的盤前股價計算，這家開發職場簡訊工具 Slack 和數據分析工具 Tableau 的商業軟體公司市值預計將增加約 100 億美元。今年以來，該股已上漲逾 60%。

Salesforce 周三 (30 日) 將調整後營業獲利率的全年預測從 28% 調升至 30% 左右。財務長韋佛 (Amy Weaver) 強調，新數字「是下限而非上限」。

華爾街分析師對此表示讚賞，並指出，對於一家傳統上專注於藉由收購實現規模成長的公司來說，積極提高獲利能力將帶來好處。

在今年稍早激進股東的推動下，這家 CEO 貝尼奧夫 (Marc Benioff) 領導的公司今年裁員數千人，縮減辦公空間，並削減了員工福利，以支撐多年來落後於競爭對手的獲利能力。

Raymond James 分析師表示，獲利率「天花板就是頂點」。根據 Refinitiv 的數據，該券商調升該股目標價，將中位預期推至 253 美元。 比該股最新收盤價高出近 18%。

周三的財報還緩解了一些對該公司成長放緩的擔憂。

雖然第 2 季營收 11% 的增幅遠低於 20% 至 30% 左右的歷史成長率，但輕鬆超出華爾街的預期；Salesforce 還調升全年營收預期。

該公司試圖推出一套人工智慧 (AI) 功能，並在 7 年來首次提高售價來應對科技支出的低迷。

經紀公司 Raymond James 表示，這份財報應該會加強投資人對該公司的信心，並補充說，對於一家在嚴峻的經濟形勢下表現良好的公司來說，「股價實在太低了」。

Salesforce 的本益比率是其未來 12 個月獲利預期的 25 倍，而產業中位數為 15.14 倍。