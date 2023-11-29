萬泰科明年營收估成長2成 獲利增幅將更優

線材廠萬泰科今 (29) 日召開法說，總經理張程博認為，明年網路線、車用線以及輻照交聯線材等出貨成長帶動下，不僅推升營收向上，毛利率也會回升。法人看好，萬泰科明年營收成長上看 2 成，獲利增幅可望更優。

張程博認為，通膨下降所帶動的實質收入上升是已開發經濟體的主旋律，加上消費動能延續讓軟著陸的可能性大增，正向看待明年景氣，隨著美國、東南亞景氣回溫、資料中心的需求上升，帶動網路線、汽機車線、太陽能用線等線材大幅成長。

另外，萬泰科也持續開發新產品、新應用，像是電動車充電樁用線，目前已有跟美系電動車大廠等等三家客戶在做開發，屬於高電流快充線材可達 400KW，且為輕量化線材，明年會看到實質貢獻。

輻照交聯電線則可運用在各類高階感應線材，包含空調系統、建築系統、汽車電子、電動車，目前透過泰國廠，打入 8 成的東南亞空調廠商，預計將成未來營運成長一大動能。

網路線方面，張程博表示，隨著 5G 技術成熟與大規模商用、生成式 AI 衍生 IoT 創新應用，企業急需使用更多數據、更快速傳輸資料，高規、高單價的伺服器需求增加，帶動高階網路線出貨，目前全球網路佈線 10 大品牌至少有 7 家成為萬泰長期配合的客戶。

目前萬泰科旗下有四個生產基地，台灣廠主要生產網通佈線產品，包含 CMP、CMR 產品；泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠；中國東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線。