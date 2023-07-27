特斯拉因自動駕駛和不實宣傳遭美國官方調查

有消息指出，電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 正遭到加州總檢察長辦公室的調查，主要針對的是自動駕駛安全和不實廣告的問題。

特斯拉執行長馬斯克長期以來一直向投資者和客戶承諾，隨著時間的推移，特斯拉電動車將持續通過無線軟體更新並增添新的特性和功能，進而促使其下電動車演進為自動駕駛汽車。

然而，特斯拉迄今為止尚未交付一台自動駕駛汽車，而是銷售「L2」等級的系統，即仍需要一名駕駛坐在方向盤後面，隨時準備轉向或剎車。

一名特斯拉客戶向聯邦貿易委員會提交投訴後，與加州檢察長取得了聯繫。據悉，該名客戶在為特斯拉的高級駕駛輔助選項支付了數千美元後，感覺自己遭到誤導，因為該選項在美國被宣傳為完全自動駕駛功能 (FSD)。

該客戶在接受採訪時表示：「如果客戶對產品不滿意，特斯拉應該為客戶提全額退款的選擇。」他說，自己在購買 FSD 時，以為自己買到了一款完全自動駕駛的產品，但卻收到的是部分自動駕駛功能的產品。

馬斯克先前在電話會議上表示，正在和一家大型汽車製造商進行初步磋商，討論 FSD 的授權事宜。若汽車製造商採用 FSD 技術，必須同時安裝特斯拉的軟體和硬體套件。他也表示，將開放 9 月底前購買新車的用戶，享有一次性轉移 FSD 功能的資格，他將此描述為「一次性特赦」。

目前特斯拉的 FSD 套件在美國售價 1.5 萬美元，要價不斐，因此購買 FSD 的車主往往希望能在換車時，將該功能升級到新購置的車款上。

特斯拉日前公布上季營收、每股淨利 (EPS) 均優預期，營收再創歷史新高，但整體毛利率和營業利益率持續下滑，顯示降價雖有助於刺激買氣，也擠壓到獲利空間。