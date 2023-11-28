日勝生明年起業績轉旺 擬發行現增股7.5萬張市場籌資

上市建商日勝生 (2547-TW) 大步跨向危老重建、台中捷運聯開案及水務循環經濟，今 (28) 日並由董事會決議發行 7.5 萬張現增新股進行市場籌資，也是本月 以來繼興富發 (2542-TW) 決議發債籌資 30 億元之後，另一上市建商的籌資決議。

日勝生今年前三季稅後虧損 1.76 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.2 元，但以日勝的展望來看，建案包括「日初不老莊園」1 期 40 億元、2 期 50 億元、「鑄慕」90 億元將陸續入帳，明年開始連續 3 年營收及獲利都可望成長。此次日勝生決議發行增資新股籌資，主要用途償還銀行借款。

日勝生三芝日初不老莊園 1 期，基地面積 4,656 坪，規劃樓板面積 15,231 坪，可售戶數 520 戶 2022 年已完銷，預計 2024 年第二季取得使照。三芝日初不老莊園 2 期，基地面積 1,208 坪，規劃樓板面積 4,073 坪，預計 2025 年底取得使照。

日勝生在台北市大安區危老重建案「鑄慕」，基地面積約 1,038 坪，總樓板面積約 9,800 坪，為地上 24 層、地下 4 層 SRC 建築，2026 年底可望完工。

同時，台中市捷運綠線聯開案文心崇德站、文心櫻花站與南屯站，進行都市設計審查作業，預計於 2025 年開工。

日勝生在循環經濟方面，日勝生旗下日鼎水務穩定收益，目前用戶接管戶數達 13.1 萬戶，接通桃園北區 151 公里地下管網，每日可處理污水量 10 萬噸。執行桃園再生水 BTO 計畫的寶鼎再生水，於 2022 年 11 月開工，目前已建設 60% 至中油桃園煉油廠地下輸水管線、50% 至觀音工業區管路。