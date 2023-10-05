谷歌改變用戶個資處理方式 以結束德國反壟斷調查

德國卡特爾辦公室周四 (5 日) 表示，Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌已同意改變其管理用戶數據作法，以結束德國反壟斷調查。該調查意在遏制其龐大數據的市場力量。

德國反壟斷監管機構 1 月發布一份指控表，聲明反對谷歌數據處理條款，指稱用戶沒有得到足夠的選擇來決定是否以及在多大程度上，同意對其數據橫跨谷所有服務進行深遠的處理。

科技巨頭依靠收集的大量用戶資料來銷售針對性的廣告，這是一種利潤豐厚的商業模式，目前已成為世界各地監管機構的焦點。

德國監管機構表示，谷歌的承諾將讓用戶在公司平台上如何使用其數據方面有更多選擇。

卡特爾辦公室主席蒙特 (Andreas Mundt) 發表聲明表示：「未來，谷歌服務的用戶將有更好的選擇，包括他們的數據會如何處理、谷歌如何使用這些數據，以及他們的數據是否可以跨服務使用。」

他說，「這不僅保護了用戶決定其數據使用的權利，而且還遏制了谷歌數據驅動的市場力量。」

谷歌的承諾涵蓋 25 種以上其他服務，包括 Gmail、Google 新聞、Assistant、通訊錄和 Google TV。

但它不適用於 Google 購物、GooglePlay、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube、Google Android、Google Chrome 和 Google 的線上廣告服務，所有這些服務都受到歐盟一項名為《數位市場法案》的新立法約束，該法案具有類似的義務。

德國競爭主管機關自 2021 年獲得名為「GWB 第 19a 條」的廣泛權力以來，加大對大型科技公司的審查力道。該權力授權其能夠調查和禁止被認為具有重要意義和跨市場影響力的公司的某些類型的做法。

該機構因而針對亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的調查。