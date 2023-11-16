Spotify採用谷歌雲端客製化播客和有聲書推薦

Spotify (SPOT-US) 周四 (16 日) 擴大了與 Google Cloud 的合作夥伴關係，使用大型語言模型 (LLM) 來幫助辨別用戶在播客和有聲讀物中的收聽模式，以便提出量身訂製的建議。

OpenAI 的 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧 (AI) 驅動的 LLM 接受大量資料的訓練，以產生文字和其他內容。

Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 Google Cloud 擁有多個 LLM，例如 PaLM 2、Codey、Imagen 和 Chirp，它們接受文字、程式碼、圖像、音訊和視訊方面的培訓。

Spotify 很早就開始採用 AI，10 年前就將其用於音樂推薦演算法。這家瑞典公司現在的目標是利用 LLM 在其非音樂內容如播客和有聲讀物中複製這一點。

這家音樂串流媒體巨頭一直在尋求透過增加播客和有聲讀物等創收格式來提高獲利。

該公司先前曾承諾，透過耗資巨大的向播客和有聲書的擴張，將獲得高利潤回報。

Spotify 產品和技術長索德斯特羅姆 (Gustav Söderström) 表示：「我們技術的發展與 Google Cloud 的承諾相匹配，為我們的產品構建最佳的運行平台，並利用生成式 AI 的新興功能推動進一步創新。」

隨著與 Google 的合作夥伴關係擴大，Spotify 也正在探索使用 LLM 來提供更安全的聆聽體驗並識別潛在有害的內容。