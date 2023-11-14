遭歐盟指定為守門人 微軟和谷歌不提出挑戰

微軟 (MSFT-US) 和谷歌不會挑戰歐盟法律，要求它們讓用戶更容易在社群媒體平台和網路瀏覽器等競爭服務之間移動。

在打擊大型科技公司的最新動作中，歐盟於 9 月點名全球最大的 6 家科技公司經營的 22 家「看門人」服務來應對新規則。

《數位市場法案》(DMA) 要求這些看門人將其通訊應用程式與競爭對手進行互通，並允許用戶決定在其裝置上預先安裝哪些應用程式。

DMA 將適用於 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US)、微軟和 TikTok 所有者字節跳動的服務。

那些不同意該標籤及其要求的人必須在 11 月 16 日之前向總部位於盧森堡的普通法院提出申訴。該法院負責處理從競爭法到貿易和環境等各種案件。

谷歌發言人表示，不會對這項決定提出上訴。

Alphabet 旗下的谷歌擁有數量最多的服務，包括 Android 作業系統、地圖和搜索，這些服務將面臨 DMA 更嚴格的規定。

知情人士透露，谷歌近年來採取了與歐盟監管機構合作而不是對抗的策略，由於該公司是市場主導者，因此很難獲勝。

Zalando 和亞馬遜等公司對《數位服務法案》(DSA) 提出質疑，該法案被視為 DMA 的配套立法，要求科技公司對其網站上共享的內容承擔更大的責任。

亞馬遜先前曾表示將繼續與歐盟委員會進行建設性合作，但拒絕置評。

微軟發言人表示：「我們接受《數位市場法案》規定的看門人地位，並將繼續與歐盟委員會合作，履行 DMA 對 Windows 和 LinkedIn 規定的義務。」

業內消息人士透露，TikTok 和 Meta 等其他公司可能會提出挑戰。Meta 的 Facebook、Instagram、Marketplace 和 WhatsApp 符合守門人資格。

TikTok 稍早時表示，它根本不同意被指定為「看門人」。

《彭博》上周報導，蘋果也可能對被指定提出質疑。