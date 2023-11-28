美元指數跌至3個月低點 11月走勢將成全年最糟

美元兌一籃子貨幣周二 (28 日) 觸及 3 個月低點後止穩，因為交易員在本周美國和歐元區通膨數據公布前繼續脫手美元多頭部位。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲約 0.1% 至 103.2，略低於亞洲盤觸及的 103.15、8 月 31 日以來的最低水準。

該指數 11 月的跌幅預計將超過 3%，為一年來最差表現。

Monex Europe 的外匯分析負責人哈維 (Simon Harvey) 表示，「市場一直希望提前反映下一個重大主題，像是貨幣寬鬆、風險資產更好的條件和美元疲軟。但一如早盤所見，已開始失去動力。」

他說，「短期來看，我們正在關注市場的整體情緒。本月的主要交易是做多股票、放空美元，然後是觀察這些心理水平：歐元兌美元匯率已觸及 1.0960 美元，並且在過去一周受到了阻礙。」

歐元和英鎊基本持穩，歐元報 1.09495 美元，英鎊為 1.2627 美元，均創約 3 個月來的最高水準。

市場對聯準會升息周期終於結束的預期也給美元帶來下行壓力。根據 CME FedWatch 工具的美國利率期貨顯示，聯準會最快在 3 月開始降息的可能性約為 25%，在 5 月降息的機率將增至近 45%。

交易員目前正在關注本周美國核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，以進一步確認美國通膨正在放緩。PCE 物價指數是聯準會首選通膨指標。

除 PCE 外，本周還有一系列其他關鍵經濟事件和重要數據，包括周四 (30 日) 公布的歐元區主要經濟體的快閃通膨數據、中國採購經理人指數 (PMI) 數據以及 OPEC+ 的決定。

日元兌美元匯率穩定在 148.63 日元。隨著美元走弱，日元兌美元匯率繼續從本月稍早的 152 日元兌美元底部回升。

瑞士法郎兌美元匯率為 0.8810，當天持穩，也接近 9 月初以來的最高水平；澳元兌美元短暫觸及近 4 個月高點 0.6632 美元。

紐西蘭元一度觸及 8 月 10 日以來的最高點 0.6114 美元，然後回落。紐西蘭央行周三 (29 日) 將召開貨幣政策會議，預計將連續第 4 次將利率穩定在 5.50%。