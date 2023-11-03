〈紐約匯市〉風險偏好回升 美元指數走軟 英鎊登逾一周高點

因投資人押注聯準會 (Fed) 將不再升息，提振風險偏好，美元指數周四 (2 日) 普遍走軟。另一方面，在英國央行決定按兵不動，並強調不會太快開始降息後，英鎊登上逾一周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.69%，至 106.15。DXY 盤中貶至 105.81，為 10 月 24 日以來最低。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 為再次升息敞開大門，不過隨著聯邦資金利率目標上限達到 5.5% 的高點，鮑爾也表示，採取過多或過少行動的風險已經達到平衡，市場對於 12 月升息機率不到 20% 的看法也因此更堅定。

對利率已達高峰的預期，刺激風險偏好情緒，從而提振股市、大宗商品以及新興市場貨幣等高收益資產。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，聯準會可能已經完成升息，但考量到美國經濟仍具韌性，他認為再一次升息的理由依舊存在。

英鎊上漲 0.44% 至 1.2203 美元，處在逾一周高點。英國央行稍早以 6 比 3 的投票結果，同意將利率穩定在 5.25% 的 15 年高點，並強調可能不會太快降息。

一如市場預期，挪威央行也宣布維持基準利率不變，但表示除非通膨持續降溫，否則下個月可能會再度升息。截稿前，挪威克朗升逾 0.2%，至 11.1527 克朗兌 1 美元。

歐元上漲 0.5% 至 1.0621 美元，自昨日觸及的近三個月低點反彈；美元兌瑞士法郎連兩日走貶，下跌 0.08% 至 0.9060 瑞郎。

日元連兩日上揚，兌美元匯價升近 0.3%，至 150.48 日元兌 1 美元，拖離本周稍早創下的一年低點。

即使日本銀行 (央行) 周二 (31 日) 再次放寬對長債利率的管控，日元仍難以擺脫低迷走勢。路透引述消息人士說法稱， 日銀將逐步取消超寬鬆貨幣政策，並在明年的某個時間點讓實施長達十年的寬鬆政策退場。

澳幣延續前一日氣勢，盤中勁揚至逾一個月高點，截稿前漲近 0.55% 至 0.6433 美元。紐幣升至兩周高位，上漲 0.9% 至 0.5897 美元。

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